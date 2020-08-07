Европу накрыла вторая волна коронавируса, границы снова закрывают

После относительного затишья в странах Западной Европы наблюдается значительный рост новых случаев инфицирования коронавирусом, что, по мнению эпидемиологов, свидетельствует о второй волне пандемии. Больше всего их зафиксировано в Испании, Германии, Франции и Румынии. Меньше всего – в самой пострадавшей от эпидемии стране – в Италии.

Как Европа будет противостоять новым заражениям – читайте в материале OBOZREVATEL

Признаки второй волны – на лицо?

Начнем с официальной статистики. Судя по обновленным данным за четверг, 6 августа, увеличение количества инфицированных в Европе началось со средины июля. Главной причиной этому правительства ряда стран называют недостаточность карантинных мер и усталость населения от ряда ограничений.

OBOZREVATEL приводит детальную статистику по ряду государств, в которых за последнюю неделю увеличилось число заболевших:

Испания , 352,8 тыс. заболевших и 28,5 тыс смертей. За прошедшие сутки зарегистрировано 2,9 тыс. новых случаев и одна смерть. Днем раньше – 5,7 тыс. и 26 смертей. Максимум у них наблюдался в 20-х числах марта с суточным уровнем в 8,2 тыс. инфицированных;

Великобритания , 307 тыс. заболевших и 46 тыс. смертей. С июля по август цифры новых инфицированных выросли с 500 до 891. Количество умерших колеблется в пределах 8-120;

Греция , 5 тыс. заболевших и 210 смертей. За последнюю неделю количество зараженных увеличилось вдвое – с 60 до 120. Уровень смертности составляет 1-3 случая в сутки;

Италия , 248,8 тыс., 35,1 смертей. За последние 2-3 недели в стране фиксируют 180-380 новых случаев, а смертность находится на уровне 3-10 в сутки;

Германия , 214 тыс. заболевших и 9,2 тыс. смертей. За последние две недели наблюдается рост в пределах 842-1024, уровень смертности колеблется в районе 6-13. Есть сутки, когда смертей вообще не фиксируют;

Франция , 194 тыс., 30 тыс. смертей. Уровень заражения за последнюю неделю увеличился из 725 до 1,695. Смертность не превышает 22 случаев;

Румыния 57,8, смертность – 2,5. За последние сутки у них самый высший показатель заболеваемости среди всех европейских стран – 1345. При этом смертность держится на уровне 40 случаев в сутки;

Польша, 49,5, смертность – 1,7 тыс. За последнюю неделю у них тоже незначительный рост, смертность не превышает 20 человек в сутки;

Ряд стран вводит новые ограничения

"Давайте абсолютно четко расскажем о том, что происходит в Европе: боюсь, что среди некоторых наших европейских друзей в некоторых местах вы можете увидеть признаки второй волны пандемии", – сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 4 августа.

Практически тоже самое говорят в правительствах разных стран ЕС. Так, глава профсоюза врачей Германии Сюзанна Йона на днях заявила, что страна находится на второй, небольшой волне роста. А желание вернуться к нормальной жизни и игнорирование социального дистанцирования, наблюдаемые по всей Германии, могут свести на нет те успехи, которых они достигли во время первой волны.

Неутешительные прогнозы также дают во французском Министерстве здравоохранения. По словам их специалистов, осенью или зимой Франция опять столкнется со второй волной эпидемии: "Вирус в любой момент может стать причиной менее контролируемого сценария, который в последнее время циркулирует более активно, с большей потерей дистанционных и барьерных мер".

В испанской столице Мадрид ввели "масочный режим" и вернули ограничения на встречи и работу ночных клубов. В регионе Каталонии, в том числе одном из самых туристических городов Европы Барселоне, зсобираться группами более 10 человек и снова призывают людей не выходить из дома без уважительной причины. Также там обязательно носить маску не только в помещениях, но и на улицах.

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"За неношение маски могут оштрафовать на 100 евро. А в целом люди уже немного привыкли к вирусу. Не так сильно придерживаются дистанции, как это было раньше. Рестораны забиты, некоторое время были даже открыты ночные клубы. Единственное, на улицах очень мало туристов по сравнению с обычным докарантинным периодом. Аэропорта пустые. Испания от этого очень пострадала", – рассказала OBOZREVATEL украинка Елена, которая живет в Барселоне.

А вот Финляндия с понедельника, 10 августа, по 8 сентября вводит ограничения на поездки для жителей страны в Бельгию, Нидерланды, а также Андорру. Людям, которые прибывают в Финляндию из этих стран, рекомендуют оставаться на самостоятельном двухнедельном карантине.

Греческое правительство объявило о ночном закрытии границ всех сухопутных пограничных переходов с балканскими странами. Такие меры, по их мнению, улучшат контроль за движением на границе в дневное время.

Вирусу понадобится 5 лет

Украинские эпидемиологи и иммунологи уверяют, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в мире очень низкий, поэтому люди будут продолжать активно заражаться еще как минимум год. Это в случае, если в конце 2020-го появится эффективная вакцина или же лекарство. В целом вирусу нужно 2-5 лет, чтобы обойти весь земной шар.

"Уровень коллективного иммунитета от коронавируса и в Украине, и в мире очень низкий. Переболеть должно 75-78%. Официальная статистика – это люди, которые обратились за помощью, а значит заболели. Но ведь есть и те, кто переносит вирус на ногах, у кого-то он идет под видом обычной простуды, а у кого-то вообще не проявляется. Поэтому все эти цифры – достаточно условные. Но для формирования коллективного иммунитета от коронавируса может понадобится 3-5 года, чтобы сформировалась защита. Как с гриппом: три года ходит один штамп, а потом приходить другой, потому что к первому люди становятся нечувствительными", – заверил в комментарии OBOZREVATEL известный украинский иммунолог Олег Назар.

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Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас тоже говорит о низком иммунитете человечества от коронавируса и пока сам вирус не использует свой потенциал, он никуда не денется: "Но со временем он может стать менее агрессивным, чтобы выживать. Если же он будет убивать своего хозяина, погибнет вместе с ним, а значит не сможет существовать дальше. В этом вирус незаинтересован".

По состоянию на четверг, 6 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 18,9 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено около 270 тыс. новых инфицированных. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Бразилии – 54 тыс., в США – 55 тыс., а также в Индии – 56 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 76 808 человек, скончались в период пандемии – 1 819.

По мнению американского биолога Константина Чумакова, реальные цифры заболевших могут в 10 раз превышать официальную статистику, однако этого все равно мало для коллективного иммунитета 7,8 миллиардного человечества.