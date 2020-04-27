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27 апреля • обновлено в 15:03
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Борис Ложкин
Борис Ложкин
Секретарь Национального инвестиционного совета Все статьи автора

Еврейская община Украины активно помогает в борьбе с пандемией. Вместе победим

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В некоторых странах коронавирусная волна спадает и становятся видны перспективы восстановления работы экономики и привычного уклада жизни. Но Ronald S. Lauder - World Jewish Congress President абсолютно справедливо замечает: расслабляться нельзя. Процесс выхода из кризиса и преодоления его последствий займет, возможно, продолжительное время. И в этот период как никогда важно поддерживать друг друга.

"Те из нас, кому повезло, должны поддерживать тех, с кем судьба была более жестокой", - пишет Рональд Лаудер.

В период наибольших и самых грозных вызовов особенно ярко проявляется социальная ответственность каждого, и тем более – бизнеса.

Я испытываю огромную гордость за нашу еврейскую общину каждый раз, когда узнаю, что члены правления Еврейской конфедерации Украины оказывают помощь медикам, больным и просто нуждающимся в эти сложные времена.

Спасибо Stavnitser Andrey и его большой волонтерской команде, которая в круглосуточном режиме второй месяц обеспечивает средствами защиты и оборудованием врачей и их пациентов в Одессе и области, а пожилых людей – продуктами.

Спасибо Гарик Корогодский и его фонду Життєлюб, наладившим сбор средств на продуктовые наборы и их доставку по всей Украине людям, вынужденно оказавшимся взаперти из-за карантина.

Благодарю Офера Керцнера, закупившего в Израиле 6 аппаратов искусственной вентиляции легких и бесплатно выделившего 10 000 кв. м под склад для продукции противоэпидемического назначения.

Спасибо Михайло Бродський за то, что переориентировал производство на пошив защитной спецодежды для медиков.

Я благодарен Юлию Иоффе, который поставил в больницы Луганской области средства защиты для медиков.

Спасибо Liudmyla Rusalina за поддержку малообеспеченных семей, пенсионеров и детей продуктами питания и средствами защиты.

Спасибо Вадиму Мораховскому, Владимиру Костельману, Игорю Суркису, Александру Фельдману и Вадиму Ермолаеву, которые закупают аппараты ИВЛ и другое медицинское оборудование для лечения больных с коронавирусом.

Я, конечно, упомянул далеко не всех. Многие оказывают помощь инкогнито. Но точно можно сказать, что вся еврейская община Украины в это непростое время проявляет свои лучшие качества.

Спасибо всем вам! Вместе победим.

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Персоны
Гарик Корогодский Михаил Бродский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Бориса Ложкина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Евреи помогали только своим.
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