Главная Новости
21 февраля • обновлено в 11:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Эвакуированные украинцы пожаловались на условия в Новых Санжарах и показали видео

20.6т
Читать материал на украинском

Эвакуированные из Китая украинцы рассказали, в каких условиях проживают в санатории в поселке Новые Санжары, Полтавская область.

Так, Александра Волкова в Instagram опубликовала видео, где показала свою комнату. Девушка пожаловалась на неисправный душ и сломанные двери.

"Душ отп*здил меня током. А дверь не закрывается. Что с ней?" – возмущалась она.

Никита Тюрьев в эфире телеканала "НАШ" рассказал, что в его номере есть две кровати, холодильник, кондиционер, новое постельное белье, а в душе горячая вода. Также людям выдали воду, медицинские маски, зубную щетку и пасту. Тюрьев отметил, что их устроили "в принципе неплохо".

Мужчина добавил, что сотрудники санатория с ними не проводили инструктаж, но людям выдали буклет, где все указано.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

  • Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

  • Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

  • Добавим, что Юлия Мендель рассказала о реакции Владимира Зеленского на истерику жителей Новых Санжар

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
23
13
Смешно
3
Интересно
9
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Журба Валентина
Журба Валентина
устроили - и хорошо, могли устроить и в другом месте и с меньшими проблемами... идея с санаторием - явная провокация!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
2 из 3 ответов | показать все
Журба Валентина
Журба Валентина
Русский Крымчанин, местные, вообще-то указали на ближайшую инфекционку, Полтавский военный аэродром и любой заброшенный санаторий не в городской черте
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Журба Валентина, действительно - местные даже конкретное "другое место" указали - Чернобыль. Следуя этой логике, Япония должна оборудовать место для карантина на Фукусиме. Гуманно...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ну и где те что орали тут чегото о недовольных людях?.Так и пациенты ,оказывается не очень довольны!Создайте условия для инфицированных,обезопасте здоровых а уж потом орите о сознании людей!.Обслуга местная,заразится один-ляжет весь город!.Но горлапанам не понять,у них всегда и во всём виновен народ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Журба Валентина
Журба Валентина
Костюченко Григорий, обслуга свалила заранее
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Повсеместный украинский д е б и л и з м, посеянный м а й д а н о м и г р а ж д а н с к о й бойней на Донбассе, а теперь приправленный короновирусом, ведет к полному оскотивлеванию новоиспеченных "эуропейцiв".
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Яворский Сергей, в зеркало глянь, и там ты увидишь настоящую деградацию существ, ранее бывших людьми.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги