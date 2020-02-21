Эвакуированные из Китая украинцы рассказали, в каких условиях проживают в санатории в поселке Новые Санжары, Полтавская область.
Так, Александра Волкова в Instagram опубликовала видео, где показала свою комнату. Девушка пожаловалась на неисправный душ и сломанные двери.
"Душ отп*здил меня током. А дверь не закрывается. Что с ней?" – возмущалась она.
Никита Тюрьев в эфире телеканала "НАШ" рассказал, что в его номере есть две кровати, холодильник, кондиционер, новое постельное белье, а в душе горячая вода. Также людям выдали воду, медицинские маски, зубную щетку и пасту. Тюрьев отметил, что их устроили "в принципе неплохо".
Мужчина добавил, что сотрудники санатория с ними не проводили инструктаж, но людям выдали буклет, где все указано.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.
Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.
Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.
Добавим, что Юлия Мендель рассказала о реакции Владимира Зеленского на истерику жителей Новых Санжар
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