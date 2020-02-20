"Как прокаженные!" Эвакуированная из Китая украинка рассказала о "теплом приеме" на Родине

Мама Анастасии Васильевой – одной из украинок, эвакуированной из зараженного коронавирусом Китая, – рассказала, что люди очень устали, потому что в дороге уже больше суток.

Как сказала Галина Васильева "UA: ДНІПРО", ее дочь не боялась заразиться и не хотела возвращаться в Украину. Девушка – хореограф из Павлограда. В Китай она поехала работать танцовщицей с группой во второй раз (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Очень дети устали... Утром должен был сесть самолет, их должны были разместить, в принципе, если бы все прошло без проблем, то в обед они бы уже имели горячий обед есть.

А здесь ребенок с таким столкнулась, я даже запретила ей новости смотреть. Они там все с телефонами, я сказала, чтобы новости ни в коем случае не смотрели. Потому что я представила себе, как это будет детям все это увидеть. Когда звонят в редакцию и говорят, что не надо их сюда везти. А куда их везти? На Месяц?" – возмутилась женщина.

Эвакуированная из Уханя украинка рассказала о дороге Коллаж

Она подчеркнула, что все граждане, которые прилетели в Украину, здоровые, но к ним относятся, "как к прокаженным". Также женщина позвонила своей дочери, которая тогда находилась в автобусе.

"Мы не знаем, сколько нам еще ехать, мы даже не можем по карте понять, потому что нас везут по объездным путям. Мы сначала когда уезжали, то показывало, что нам ехать 2-2,5 часа, в результате уже более трех ездим, уже все устали, голодные. Нам раздали бутерброды и дали воды, покормили, как смогли", – рассказала Анастасия Васильева.

Как писал OBOZREVATEL, в Украину из китайского города Ухань из-за коронавируса в четверг, 20 февраля, эвакуировали граждан, которые проживали в 16 областях нашей страны.

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