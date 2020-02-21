У водителя автобуса поднялась температура: Аваков озвучил тревожный момент об эвакуации

У водителя автобуса, который перевозил эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая украинцев в Новые Санжары, поднялась температура.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 21 февраля сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он уточнил, что опасения о заражении водителя не подтвердились – у мужчины было обострение артрита, с чем и связана повышенная температура.

Эвакуация украинцев из Китая Скрин видео ТСН

"Прошли сутки. За сутки из всех, кто там находился – у нас было одно беспокойство. У водителя, который привез потерпевших из Уханя, немножко поднялась температура, а все водители, которые везли – тоже зашли в карантин.

Слава богу, обострение артрита на коленке, и температура держалась повышенная в течение одного часа. Я обращаю внимание, насколько тщательным будет осмотр за теми, кто там находится. Если все хорошо, то через две недели мы забудем эту грусть", – сказал Аваков.

Он добавил, что по состоянию на 21 февраля удалось полностью продезинфицировать автобусы, которые привезли людей в Новые Санжары, а также самолет. У воздушных лайнеров заменили фильтры, провели очистку всей системы.

Предлагаем посмотреть видеотрансляцию эфира:

Как писал OBOZREVATEL, журналист опубликовал новые фото с места карантина украинцев в Новых Санжарах. Он рассказал, что людям запрещено выходить наружу, однако можно передавать извне продукты или вещи через КПП.

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