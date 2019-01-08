"Ева хочет жить": дочери военного врача срочно нужна помощь

У четырехлетней Евы Кузнецовой, дочери военного врача-анестезиолога, обнаружили тяжелую болезнь – рак крови.

Родители делают все возможное, чтобы спасти дочь, но заработка отца недостаточно для дорогостоящего лечения. Журналистка Ольга Омелянчук призвала помочь молодой семье, об этом она написала в Facebook.

Ева Кузнецова Facebook Ольги Омелянчук

"Ева хочет жить. А я верю, что чудеса происходят не только на Рождество или Новый год. Еве Кузнецовой всего четыре (!) годика. Диагноз – острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Несмотря на возраст и онкологическое отделение Охматдета, девочка слушается и не капризничает. Малышка вежливо выполняет все наставления врачей и лучше взрослых держится на процедурах", - пишет Ольга.

Она отметила, что папа девочки, Андрей, спасает жизни в Центральном военном госпитале, а сейчас находится в зоне ООС. Когда волонтеры говорят об отце малышки, говорится "наш врач".

Омелянчук написала реквизиты для денежной помощи, а также отметила, что Еве постоянно нужны доноры крови: мужчины на тромбоконцентрат О (I) +/-; мужчины, женщины О (I) + на ермасу.

Реквизиты:

5168 7422 2852 0981 (евро)

5168 7453 2083 0828 (грн)

4149 6293 1108 7712 (USD)

Журналистка также указала Facebook мамы, где можно просмотреть подробности.

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