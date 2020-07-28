Этот день важен для всех украинцев независимо от веры, – Порошенко о годовщине Крещения Руси

День Крещения Руси важен для всех украинцев, независимо от веры. Украине, которая имеет многовековую христианскую историю, понадобилась тысяча лет, чтобы получить собственную поместную православную церковь. Об этом в своем обращении по случаю Дня Крещения Руси заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

По словам политика, одним из своих крупнейших достижений он считает причастность к получению Украиной Томоса.

"Из десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу Зеленского, есть одна, которой я особенно горжусь. Это дело по Томосу, которым предоставлена независимость Православной Церкви Украины. Невероятно, но факт: такое дело тоже расследуется", – заявил Порошенко.

По словам политика, сейчас в Украине развернута кампания по лоббированию интересов российской церкви в Украине и притеснениях Православной церкви Украины.

"На ключевых должностях в Офисе Президента сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы российской церкви в Украине. Это – несмотря на то, что РПЦ полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля. Власть заблокировала закон, который обязывает российскую церковь в Украине в своей официальном названии обозначить связь с Москвой, а не маскироваться под украинской вывеской. Игнорирует власть и закон, который наделил общины правом свободного перехода в независимую Православную Церковь Украины. Но никто не сможет заморозить расцвет нашей Церкви и ее признания другими православными Церквями", – отметил пятый президент.

Лидер "Европейской Солидарности" убежден: несмотря на все препятствия, ПЦУ постепенно будет получать все большее влияние и авторитет среди украинцев.

"ПЦУ растет и ширится. Она укрепляет свой авторитет среди украинцев. Закономерный исторический процесс уже нельзя остановить. Тем более – развернуть назад. Это наше достижение – необратимое. После Крещения понадобилось более тысячи лет, чтобы получить собственную независимую церковь. Но только тот плод, ради которого пришлось много потрудиться, является по-настоящему ценным. Выбор Владимира оказался не только религиозным, но и цивилизационным. Почти вся Европа была в то время христианской. И уже при Ярославе Владимировиче Киев стал центром мощной европейской державы, интегрированной в тогдашние политические и культурные процессы континента", – подчеркнул Порошенко.

По мнению политика, именно поэтому День Крещения Руси является чем-то большим, чем религиозный праздник - и является важным для каждого гражданина Украины.

"Тысяча тридцать вторая годовщина Крещения – это больше, чем религиозный праздник. Поэтому этот день важен для всех украинцев. Независимо от того, кто какую веру исповедует – христианскую, мусульманскую, иудейскую, или какую-то другую. Или вообще является атеистом. Поэтому поздравляю каждого украинца в Украине и за ее пределами с Днем Крещения Руси-Украины и желаю крепкой веры в победу нашего государства и процветания украинского народа. Бережем и укрепляем наше единство, нашу духовную свободу и нашу свободную независимую европейскую Украину, заложенную Владимиром Великим", – призвал Порошенко .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов дал интервью "Цензору", в котором сделал несколько ярких заявлений. В частности Турчинов отметил, что абсурдные дела против Порошенко носят заказной характер.