''Это все наше!'' Скандальная экс-регионалка неожиданно назвала Москву украинской

Одиозная экс-нардеп от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире российского телевидения внезапно заявила, что Украина не должна отказываться от Москвы, поскольку ее в свое время основал сын киевского князя (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ее заявление вызвало бурную дискуссию в студии пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" и завершилось предложением включить всю Россию в состав Украины.

"Всегда задает мне сын вопрос о Киевской Руси, о том, как образовалась Московия. Я говорю: "А ты знаешь, сын, что в 1147 году Москву основал сын киевского князя Юрий Долгорукий?" Он говорит: "Как?". А я говорю: "Вот так! Это все наше! Чего отказываться, я не понимаю? Это все наше!" — с ухмылкой заявила экс-регионалка, демонстрируя, впрочем, не патриотическую позицию, а поддержку прокремлевского тезиса о "братских народах".

Однако ее неоднозначная шутка не очень понравилась ведущему передачи Соловьеву, и он попытался перекрыть ее фразой с намеком об имперских амбициях России.

"Все ваше, только есть одна проблема: Киев — мать городов русских. Верните старушку на родину. Возвращайтесь в лоно, возвращайтесь в Русь. А то что вы там себе забыли в Украине?" — высокомерно отрезал пропагандист.

Бондаренко подстроила свое мнение под точку зрения Соловьева и повторила, что Украина не должна отказываться от "общей" истории с Россией.

Однако в этот момент к разговору присоединился украинский политолог Василий Вакаров, который решил постебаться над предательницей Украины и Соловьевым и предложил возродить Русь в украинском формате — со столицей в Киеве и двумя языками, но приоритетом только для украинского. "Ради Бога, войдете украинской областью!" — резко парировал рупор Кремля, которого разозлила колкость со стороны украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее между экс-вице-мэром Очакова (Николаевская область) Гордеем Беловым и Бондаренко произошла перепалка из-за того, что он одним вопросом вскрыл наглую ложь предательницы об Украине. Поводом для конфликта стала манипулятивная фраза Бондаренко о том, что главной проблемой своей страны украинцы якобы считают власть, а не фактор внешней агрессии.