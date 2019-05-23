"Это предательство!" Соколова жестко прошлась по идее референдума о мире с Россией

Украинская журналистка Янина Соколова заявила о категорическом непринятии идеи президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу примирения с Россией.

Она заявила, что считает такое намерение предательством Украины и отказом от того, чего стране удалось добиться за последние пять лет. Свое мнение телеведущая озвучила во время онлайн-встречи с фанатами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это для меня очень тревожные звоночки, крайне тревожные звоночки. Подобные заявления могут расколоть нашу страну не то, что окончательно, а так, как не раскалывали никогда. Я против референдума, я против отношений с Рашкой в виде каких-то договоренностей не в нашу пользу. В войне, которая сейчас идет на востоке нашей страны, можно либо победить, либо проиграть", – сказала Соколова.

Янина Соколова

Она подчеркнула, что договариваться с Российской Федерацией и с Владимиром Путиным, пока он занимает должность ее президента, абсолютно невозможно. Ведь пока он находится при власти, война в Украине будет идти, а территории аннексироваться.

"Поэтому это заявление (о референдуме. – Ред.) я считаю предательством национальных интересов. И референдум о том, стоит ли вести переговоры с Рашкой, или нет, я считаю нарушением всех прав, которые мы обрели за последние пять лет", – подытожила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Об этом заявил глава его администрации Андрей Богдан 21 мая.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что такое намерение Зеленского грозит исчезновением государства.

Тем временем, командирам ВСУ уже поручили узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".

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