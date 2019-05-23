ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Это предательство!" Соколова жестко прошлась по идее референдума о мире с Россией

17.4тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова заявила о категорическом непринятии идеи президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу примирения с Россией.

Она заявила, что считает такое намерение предательством Украины и отказом от того, чего стране удалось добиться за последние пять лет. Свое мнение телеведущая озвучила во время онлайн-встречи с фанатами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это для меня очень тревожные звоночки, крайне тревожные звоночки. Подобные заявления могут расколоть нашу страну не то, что окончательно, а так, как не раскалывали никогда. Я против референдума, я против отношений с Рашкой в виде каких-то договоренностей не в нашу пользу. В войне, которая сейчас идет на востоке нашей страны, можно либо победить, либо проиграть", – сказала Соколова.

Новости
Вакарчук пригрозил Зеленскому повторением "референдума" в Крыму

Янина Соколова

Янина Соколова

Она подчеркнула, что договариваться с Российской Федерацией и с Владимиром Путиным, пока он занимает должность ее президента, абсолютно невозможно. Ведь пока он находится при власти, война в Украине будет идти, а территории аннексироваться.

"Поэтому это заявление (о референдуме. – Ред.) я считаю предательством национальных интересов. И референдум о том, стоит ли вести переговоры с Рашкой, или нет, я считаю нарушением всех прав, которые мы обрели за последние пять лет", – подытожила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Янина СоколоваВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
21
Комментарии
46
225
Смешно
56
Интересно
18
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"я против отношений с Рашкой в виде каких-то договоренностей не в нашу пользу" Хочет договоренностей только в свою пользу? Пизда тупая, зачем тогда говорить о договоренностях.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Мнение этой шаболды - это как мнение моего кота о мировой революции. Вопрос уже решен и после остальным доведут как считать правильным. Петька с Верховной Радой оттягивали уход как могли до последнего, тянули кота за тестикулы, пока их не вызвали уважаемые господа и по носу не дали тапком, предупредив освободить стулья к определенному хозяевами сроку.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Ронович Рон
Ронович Рон
Пошла на х.й , коротко и по русски как ты любишь , тупая бабца.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
6
Любченко Светлана
Любченко Светлана
Ронович Рон, пошёл вон в рашку, и не высовывайся , рабам слово не давали !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Блоги / мнения