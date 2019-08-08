"Это пизд*ц!" В сети показали беспредел на известном украинском курорте

Вблизи Яремче (Ивано-Франковская область) маршрут со спортивной базы "Заросляк" на самую высокую гору Украинских Карпат Говерлу "утонул" в мусоре. Хотя дорога находится на территории Карпатского национального природного парка, а на въезде туристы платят рекреационный сбор в размере 30 грн с человека.

Об этом сообщил прикарпатец, соучредитель компании "Fun Karpaty Travellers Company" Петр Полковников на своей странице в Facebook. Он разместил снимки загрязненного маршрута. В сети пользователи возмутились таким отношением к природе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Такую "красоту" имеют возможность наблюдать сотни туристов ежедневно, поднимаясь на Говерлу по маршруту со спортивной базы "Заросляк", – написал Полковников.

Мусор Facebook Петра Полковникова

По его словам, весь мусор гнил там месяцам, а в лучшем случае один раз в месяц приезжала машина и вывозила его. Он добавил, что местные жители рассказали о надзирателе туалетов, который поджигал отходы: они тлели, неприятно пахли и загрязняли воздух и легкие людей.

"А это, на минуточку, на территории биосферного заповедника "Карпатский национальный природный парк". На въезде, на КПП, добросовестно все платят рекреационный сбор в размере 30 грн с человека. В результате повсюду мусор и крайне разбита дорога", – отметил прикарпатец.

В комментариях пользователей разозлила такая ситуация в Карпатах.

"Это пизд*ц !!!", "Ну что ж такое? Уже раз было, что даже чехи убирать приезжали. Что, опять нужно, чтобы иностранцы приезжали убирать и мусор вывозить? Печально", "Активисты бесплатно лучше порядок поддерживают, чем эти выбл*дки за наши деньги. По 30грн с человека, я в городе за месяц меньше за вывоз мусора плачу. Там за день с туристов можно годовой сбор на мусор собрать", – возмутились в сети.

Мусор Facebook Петра Полковникова

Мусор Facebook Петра Полковникова

Мусор Facebook Петра Полковникова

Мусор Facebook Петра Полковникова

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный среди туристов курорт Кирилловка (Запорожская область) зарастает мусором и не может справиться с канализационным вопросом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!