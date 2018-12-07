''Оружие террористов'': Ницой призвала запретить всю российскую музыку в Украине

Украина должна полностью запретить на всей своей территории российскую музыку. Ведь под эти песни в "Л/ДНР" пытали и пытают украинских бойцов.

Об этом в эфире ObozTV заявила известная украинская писательница Лариса Ницой. Она подчеркнула, что многие не понимают важности такого запрета, ссылаясь исключительно на общие этические причины.

"Очень много наших пленных, которые вернулись из плена... их пытали враги под российскую музыку! Они врубают свою российскую попсу и пытают наших бойцов!" – рассказала Ницой.

Она уточнила, что на сегодняшний день в Украине нет полноценной психологической реабилитации для ветеранов войны на Донбассе и в частности для освобожденных пленных.

Лариса Ницой

"И представьте – эти бойцы идут по улице, или заходят в кафе, а там звучит эта музыка, под которую их пытали! Мы должны в первую очередь защитить этих людей! Мы должны подумать о них! Поэтому такую музыку, такой продукт надо запретить! Даже если бы такой пленный был один на всю Украину!" – подытожила писательница.

Ранее в эфире ObozTV Лариса Ницой заявила о необходимости запретить в Украине российский мультфильм "Маша и Медведь". По мнению писательницы, этот мультик и ему подобные – это стратегическое оружие русского мира.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.