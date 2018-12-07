МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Оружие террористов'': Ницой призвала запретить всю российскую музыку в Украине

1.9тЧитать материал на украинском

Украина должна полностью запретить на всей своей территории российскую музыку. Ведь под эти песни в "Л/ДНР" пытали и пытают украинских бойцов.

Об этом в эфире ObozTV заявила известная украинская писательница Лариса Ницой. Она подчеркнула, что многие не понимают важности такого запрета, ссылаясь исключительно на общие этические причины.

"Очень много наших пленных, которые вернулись из плена... их пытали враги под российскую музыку! Они врубают свою российскую попсу и пытают наших бойцов!" – рассказала Ницой.

Новости
Грустные и пугающие: Ницой высказалась о запрете советских мультиков

Она уточнила, что на сегодняшний день в Украине нет полноценной психологической реабилитации для ветеранов войны на Донбассе и в частности для освобожденных пленных.

Лариса Ницой

Лариса Ницой

"И представьте – эти бойцы идут по улице, или заходят в кафе, а там звучит эта музыка, под которую их пытали! Мы должны в первую очередь защитить этих людей! Мы должны подумать о них! Поэтому такую музыку, такой продукт надо запретить! Даже если бы такой пленный был один на всю Украину!" – подытожила писательница.

Ранее в эфире ObozTV Лариса Ницой заявила о необходимости запретить в Украине российский мультфильм "Маша и Медведь". По мнению писательницы, этот мультик и ему подобные – это стратегическое оружие русского мира.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЯзыковой скандалОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
Теги
Украинаукраинский языкрусский языкмузыкаВетераны войны на Донбассе
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
6
18
Смешно
6
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
Наша ницуха уверенна, что когда её поймают и начнут пытать, то делать это будут под русский шансон или под симфонии Чайковского и Рахманинова, что для неё это будет сущим кошмаром.. хотя, под Скрябина она, скорей всего, согласится. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Скала Богдан
Скала Богдан
Так рос поясу тільки слухають сепара або дебіли.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Ш. Олег
Ш. Олег
Скала Богдан, а хiба Нiцой закликає заборонити лише попсу? Я так зрозумiв, що вона пропонує вiдмовитися взагалi вiд будь-якої росiйської музики - класичної, джазової, народної, з кiно- та мультиплiкацiйних фiльмiв… Цiкаво, вiдноситься це лише до оригiналiв, чи переклади українською теж мусять бути забороненi? Згадалося: "У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс…" :) Хоча що це я? У вас же, як позавчора повiдомила знайома вчителька з Києва, Новий рiк теж настiйливо не рекомендують святкувати - принаймнi, у школах та дитсадках. Причому, "пiд роздачу" попали не лише сам Мороз зi своєю Снiгуронькою, але й чомусь такi нейтральнi персонажi, як, наприклад, Буратiно… Не знаю, особисто я не можу схвалити подiбного. Ламати людей через колiно, позбавляючи їх багаторiчних звичок та традицiй - це пiдло й нерозумно, на мiй погляд.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Скрипченко Наталія
Скрипченко Наталія
Що занадто - то не здраво!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Наши блоги