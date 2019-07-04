"Это нормально": Коломойский опять назвал войну с Россией "внутренним конфликтом" и обвинил США

Олигарх Игорь Коломойский считает войну на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом".

"А у нас то, что произошло на Донбассе - это что произошло? ... Это внутренний гражданский конфликт", - заявил он интервью НВ.

По словам Коломойского, ситуация на Донбассе "никем не инспирирована, никакой Россией", несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.

"Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что из этого? Джавелин у нас? Это чья техника?"- заявил олигарх.

Игорь Коломойский НВ

Он добавил, что США предоставили Украине военную технику, "чтобы поддерживать конфликт на Донбассе", потому что "Америке выгодно держать санкции против России".

"Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Дональд Трамп. – Ред.), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти - он не знает. А в канун очередных президентских выборов, может, он не спешит с этим", - заявил Коломойский.

В то же время он признал наличие на Донбассе не только российской техники, но и военных РФ.

"Мы говорим, что военные российские присутствовали на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодетые в отпускников или кого-то. В "ДНР-ЛНР" 1-2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку", - выполнять интернациональный долг. ... И не делайте из этого катастрофу, - это нормальное явление", - сказал олигарх.

Он добавил, что в Украину приехали "выполнять интернациональный долг" также из Западной Европы и США, не уточнив, что именно имеет в виду.

"Но у нас основа, шампур этого конфликта - это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Януковича. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы", - отметил Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в интервью Bihus.Info Коломойский уже называл войну на Донбассе гражданским конфликтом

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