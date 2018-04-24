"Это не мелочь, поверьте": ночные партизаны совершили вылазку в "ДНР". Фотофакт

Во временно оккупированном Дебальцево Донецкой области ночные партизаны вернули стеле с названием города цвета украинского флага.

"У нас снова проявили себя ночные партизаны, и снова первая площадка!.. И это вовсе не мелочь,поверьте!Место, где установлена эта ватная стела - трасса. Там днем страшно ходить,не говоря уже про ночное время, в которое и рисовали! Донбасс - Украина!"- сказано в Twitter Дебальцево UA (Оранжевый Апельсин).

#Дебальцево #ПерваяПлощадка #Объездная

У нас снова проявили себя ночные партизаны,и снова первая площадка!)..И это вовсе не мелочь,поверьте!)Место,где установлена эта ватная стела-трасса.Там днем страшно ходить,не говоря уже про ночное время,в которое и рисовали!

Донбасс-Украина! pic.twitter.com/iXE08458lT — Дебальцево UA (Оранжевый Апельсин) (@ya_kak_apelsin) 23 апреля 2018 г.

Комментаторы поддержали неизвестных патриотов: "Смелые ребята!" "Не нудный риск", "Молодчаги!"

Как сообщал "Обозреватель", на Донбассе "партизаны" жестко ответили оккупанту