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"Это не мелочь, поверьте": ночные партизаны совершили вылазку в "ДНР". Фотофакт

1.3тЧитать новость на украинском

Во временно оккупированном Дебальцево Донецкой области ночные партизаны вернули стеле с названием города цвета украинского флага.

"У нас снова проявили себя ночные партизаны, и снова первая площадка!.. И это вовсе не мелочь,поверьте!Место, где установлена эта ватная стела - трасса. Там днем страшно ходить,не говоря уже про ночное время, в которое и рисовали! Донбасс - Украина!"- сказано в Twitter Дебальцево UA (Оранжевый Апельсин).

Комментаторы поддержали неизвестных патриотов: "Смелые ребята!" "Не нудный риск", "Молодчаги!"

Как сообщал "Обозреватель", на Донбассе "партизаны" жестко ответили оккупанту

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Темы
Война на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаДонецк
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