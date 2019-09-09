"Это можно смотреть вечно": украинцев растрогало видео возвращения пленных

В сети появилось видео с борта самолета, которым освобожденных украинских моряков и других политзаключенных доставили в аэропорт "Борисполь" 7 сентября.

Ролик опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Евгений Прокопишин (чтобы посмоотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как украинцев встречали в московском аэропорту. На борт их провел заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Украинцев растрогало видео возвращения пленных Скриншот из видео

Во время полета бывшие пленные активно общались друг с другом и смеялись. Некоторые с волнением смотрели в окна.

Украинцев растрогало видео возвращения пленных Скриншот из видео

Украинцев растрогало видео возвращения пленных Скриншот из видео

Когда самолет зашел на посадку, все, кто ждал пленных в "Борисполе", взорвались криками "Слава Україні!" и аплодисментами.

Пользователей растрогали кадры с бывшими пленными. "Это можно смотреть вечно", "Спасибо богу", "Лучший день", "Слезы счастья", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть с восторгом отреагировала на возвращение украинцев из российского плена.

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