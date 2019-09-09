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10 сентября • обновлено в 06:30
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"Это можно смотреть вечно": украинцев растрогало видео возвращения пленных

3.4т Читать материал на украинском

В сети появилось видео с борта самолета, которым освобожденных украинских моряков и других политзаключенных доставили в аэропорт "Борисполь" 7 сентября.

Ролик опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Евгений Прокопишин (чтобы посмоотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как украинцев встречали в московском аэропорту. На борт их провел заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Украинцев растрогало видео возвращения пленных

Украинцев растрогало видео возвращения пленных

Скриншот из видео

Во время полета бывшие пленные активно общались друг с другом и смеялись. Некоторые с волнением смотрели в окна.

Украинцев растрогало видео возвращения пленных

Украинцев растрогало видео возвращения пленных

Скриншот из видео

Украинцев растрогало видео возвращения пленных

Украинцев растрогало видео возвращения пленных

Скриншот из видео

Когда самолет зашел на посадку, все, кто ждал пленных в "Борисполе", взорвались криками "Слава Україні!" и аплодисментами.

Пользователей растрогали кадры с бывшими пленными. "Это можно смотреть вечно", "Спасибо богу", "Лучший день", "Слезы счастья", – написали в комментариях.

"Это можно смотреть вечно": украинцев растрогало видео возвращения пленных
"Это можно смотреть вечно": украинцев растрогало видео возвращения пленных
"Это можно смотреть вечно": украинцев растрогало видео возвращения пленных
"Это можно смотреть вечно": украинцев растрогало видео возвращения пленных
"Это можно смотреть вечно": украинцев растрогало видео возвращения пленных
"Это можно смотреть вечно": украинцев растрогало видео возвращения пленных

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть с восторгом отреагировала на возвращение украинцев из российского плена.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на то, как ущербные какелы размазывают сопли.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вони из гавна трагедию и комедию делают, ущербные и мелочные далбаящуры.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На этих выродков пленных можно смотреть вечно.
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