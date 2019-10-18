"Это КВН и КГБ": Зеленскому предложили убить Путина

В Украине подвергли сомнению, сможет ли президент Владимир Зеленский чего-то добиться саммитом в "нормандском формате", если только не "убьет главу России Владимира Путина".

С критикой выступил блогер Андрей Луганский в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодня Зеленский говорит, что нам нужна встреча в "нормандском формате". А что он от нее ждет? Это какой-то план? Он приготовил речь Путину, от которой тот расплачется и подпишет мир? Что там будет? Или он его убьет прямо на встрече?" – высказался он.

Зеленскому предложили убить Путина

Соколова в ответ напомнила слова президента о том, что у него есть план "Б", который нельзя озвучивать раньше времени.

"Это КВН, а это КГБ. Три буквы, но разница колоссальная", – ответил Луганский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Виталий Портников указал на то, что Москва не будет идти на прямые переговоры с Киевом, ведь России нужна Украина в состоянии дестабилизации

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