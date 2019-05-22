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"Это красиво": ВСУ на Донбассе зрелищно разбомбили технику врага. Видео

2.5тЧитать материал на украинском

Украинские защитники из 24-й бригады им. Короля Даниила успешно уничтожили БМП противника в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Подробности сообщили на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На Востоке проведена очередная успешная операция по уничтожению вражеской техники, которая несла смертельную угрозу нашим бойцам и гражданскому населению в прифронтовой зоне. Благодаря аероразведчикам очередная единица российской техники была обнаружена в полосе ответственности 24-й бригады им. Короля Даниила", – сказано в сообщении.

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"Это красиво": ВСУ на Донбассе зрелищно разбомбили технику врага. Видео

Скриншот из видео

"Это красиво": ВСУ на Донбассе зрелищно разбомбили технику врага. Видео

Скриншот из видео

"Разведка, корректировка и изящное уничтожение. Во-первых, это красиво. Во-вторых, мы хотим, чтобы такая возможность была у каждого боевого подразделения в зоне ООС", – рассказали в фонде, призвав помочь в обеспечении бойцов соответствующим вооружением.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая бойцы 54-й механизированной бригады ВСУ ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники противника под Первомайском в оккупированной Луганской области.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСВСУНовости Донбасса
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40 tetigistus
40 tetigistus
О, дежурную перемогу подвезли. К вечеру на памперсы с йогуртом собирать будем.
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1
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Может, это пьяный или обколотый укроконтрактник свой БТР взорвал? "17 мая бойцы 54-й механизированной бригады ВСУ ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники противника под Первомайском" У-ха-ха))) 21 единицу? Ржу))) И при этом "потери противника уточняются"???))) Может сразу мотопехотный полк снесли, воздушно-десантную дивизию, ну и так, мимо проходя, пару бригад морской пехоты зацепили. А восемь укров не туда зарулили, и в плен сдались))) На кого это всё рассчитано? На хуторян без мозгов?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Guðannar Vindur, Крендель...ты чо сказать то хотел?
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
Чистяков Шурик, ПНХ, олігофрен лаптєносний, какошнік підрихтуй, бо твій гребінь його тобі на буркали насунув.
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