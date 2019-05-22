"Это красиво": ВСУ на Донбассе зрелищно разбомбили технику врага. Видео

Украинские защитники из 24-й бригады им. Короля Даниила успешно уничтожили БМП противника в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Подробности сообщили на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На Востоке проведена очередная успешная операция по уничтожению вражеской техники, которая несла смертельную угрозу нашим бойцам и гражданскому населению в прифронтовой зоне. Благодаря аероразведчикам очередная единица российской техники была обнаружена в полосе ответственности 24-й бригады им. Короля Даниила", – сказано в сообщении.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Разведка, корректировка и изящное уничтожение. Во-первых, это красиво. Во-вторых, мы хотим, чтобы такая возможность была у каждого боевого подразделения в зоне ООС", – рассказали в фонде, призвав помочь в обеспечении бойцов соответствующим вооружением.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая бойцы 54-й механизированной бригады ВСУ ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники противника под Первомайском в оккупированной Луганской области.

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