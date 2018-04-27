Это бренд города: в России решили запатентовать "Новичок"

Глава закрытого административно-территориального образования Шиханы Андрей Татаринов заявил, что намерен запатентовать бренд "Новичок" в качестве тоговой марки для бытовой химии.

Как сообщил российский мэр, "это бренд города", пишет "Говорит Москва".

"На днях прочитал в интернете, что где-то в Ульяновской области фермер начал выпускать подсолнечное масло под маркой "Новичок". Меня эта ситуация немного задела, ведь это наш бренд, который связан с Шиханами. Я дал команду администрации города проработать вопрос о патентовании бренда "Новичок" в качестве торговой марки для бытовой химии", — сказал Татаринов.

Как сообщал "Обозреватель", в России запустили продажу масла и водки под названием "Новичок".