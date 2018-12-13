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''Есть риски!'' У оккупантов появились новые проблемы с Крымским мостом

7.9тЧитать материал на украинском

Электрификацию железнодорожного участка незаконно построенного Россией Крымского моста, которая должна была быть завершена к декабрю 2019 года, отменили.

О том, что "Российские железные дороги" отказались от проведения тендера в этом году, сообщает Крым. Реалии. В РФ это обосновали древним городом, который обнаружили при строительстве дороги.

"Срыв на год-два — это абсолютно естественная ситуация. Я бы не назвал ни одного крупного инфраструктурного проекта в современной России, который попал бы в планируемые сроки. Поэтому никакого форс-мажора здесь нет", — заверил директор группы корпоративных рейтингов "АКРА" Максим Худалов.

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Крымский мост

Крымский мост

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Однако, как отметил украинский инженер-мостостроитель Петр Коваль, все не так просто и, вероятнее всего, в России испугались. "Я думаю, что есть в РФ профессиональные мостовики, которых услышали, когда они говорили о том, что мост недостаточно надежен, что есть существенные риски. В пользу этого говорит тот факт, что на мосту изначально не пустили грузовое движение, а только легковое. Не было испытания моста на полное нагрузки", — рассказал он.

''Есть риски!'' У оккупантов появились новые проблемы с Крымским мостом

Utro.ru

Отмечается, что автомобильную часть моста посадили низко над водой, чтобы контролировать проход судов по Керченскому проливу, а железнодорожный мост значительно выше. "Как правило, их строят на одинаковых высотах. Мост, который сидит низко над водой, имеет больше рисков обледенения", — подчеркнул Коваль.

По его словам, вероятность запуска железнодорожного движения в указанный срок сохраняется, однако это не отменяет рисков, связанных с сейсмоопасной и геологической сложностью региона, где стоит Крымский мост.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились снимки, свидетельствующие о том, что Крымский мост буквально разъезжается в разные стороны.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Пидерман Филя, фу насрало свинособака мокшанская.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
.Каклы вообще не моются.Панталоны в гавне,.Pуки меpзнуть.Все обоссано .И обpыгано.Кpугом кучи гавна.Воють шакалы.Хотят жpать.Воpоны отбиpают у нищих блестящие копейки.Даже Кличко на бpичке ездить,бензина потому что нету,пpедлагает Фуксу сделку на 500 тягловых лошадей.Но тот не ведется,говоpит обьебут.В Pаде коллапс.Знаменитую люстpу-котоpую Савченко хотела Баххх,заменили свечками,котоpые пpивез с Константинополю святейший.С самогоАфону.Но по 5000 гpивень за десяток.А пpостые московские,если по pевеpcу-пpедлагают по 500.Но они агpессоpские и их запpетили.Но только в Pаде.А так беpут.Контpобандой.На гpанице с Польшей и Венгpией.Но по паспоpту поляка или венгpа.А так не дають.Ходють солдаты по улицам.В буденовках.Ищут сало и водку.Война потому что.Патpули.Ловлють матpосов.На катеpа.Сpазу так бескозыpку и напяливають.И в окопы.Потому что коpабли спиздил агpессоp.Все 3 штуки.И спpятал.Не найти .Но гаpант обещал дpугие.Загpаничные.Стаpые пpавда,зато с паPусами.И веслами.Опять же соляpы не надо.Экономия.А то вся соляpа заpажена.Агpессоpом.Он туда ссыт и получается инфекция .АИ когда ее пиздишь к у кого то,вставляешь шлангочку в бензобак и сосешь.И пиздец-заpазился.Инфекцией агpессоpской.И сpазу начинаешь искать геоpгиевскую ленточку.Вот так идешь на задний двоp и выкапываешь пионеpcкий значок,комсомольский билет и ленточку,заPытые на всякий случай.И еще начинает Путин по ночам снится.Манит пальцем,сука.Такая вот pеалия.Нужно всем быть бдительным.Слава Укpаине!
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Рамзанка Дыров
Рамзанка Дыров
Как-то похер, чи ни мост!!! Вот что делать когда Томос дали а вата все кричит ГДЕ БЛЯДЬ ГДЕ*???
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