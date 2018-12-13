''Есть риски!'' У оккупантов появились новые проблемы с Крымским мостом

Электрификацию железнодорожного участка незаконно построенного Россией Крымского моста, которая должна была быть завершена к декабрю 2019 года, отменили.

О том, что "Российские железные дороги" отказались от проведения тендера в этом году, сообщает Крым. Реалии. В РФ это обосновали древним городом, который обнаружили при строительстве дороги.

"Срыв на год-два — это абсолютно естественная ситуация. Я бы не назвал ни одного крупного инфраструктурного проекта в современной России, который попал бы в планируемые сроки. Поэтому никакого форс-мажора здесь нет", — заверил директор группы корпоративных рейтингов "АКРА" Максим Худалов.

Крымский мост YouTube

Однако, как отметил украинский инженер-мостостроитель Петр Коваль, все не так просто и, вероятнее всего, в России испугались. "Я думаю, что есть в РФ профессиональные мостовики, которых услышали, когда они говорили о том, что мост недостаточно надежен, что есть существенные риски. В пользу этого говорит тот факт, что на мосту изначально не пустили грузовое движение, а только легковое. Не было испытания моста на полное нагрузки", — рассказал он.

Utro.ru

Отмечается, что автомобильную часть моста посадили низко над водой, чтобы контролировать проход судов по Керченскому проливу, а железнодорожный мост значительно выше. "Как правило, их строят на одинаковых высотах. Мост, который сидит низко над водой, имеет больше рисков обледенения", — подчеркнул Коваль.

По его словам, вероятность запуска железнодорожного движения в указанный срок сохраняется, однако это не отменяет рисков, связанных с сейсмоопасной и геологической сложностью региона, где стоит Крымский мост.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились снимки, свидетельствующие о том, что Крымский мост буквально разъезжается в разные стороны.