Если вырастет заболеваемость COVID-19, Украина не справится в кадровом плане – анестезиолог
На сегодня задействовано почти 18 тысяч врачей
Специалистов не будет хватать, если ежедневный прирост больных COVID-19 будет выше 9 тысяч
Анестезиолог призвал украинцев придерживаться карантинных ограничений
На сегодняшний день система здравоохранения Украины справляется с оказанием помощи пациентам с коронавирусом. Однако, если заболеваемость вырастет, в стране не будет хватать врачей.
Об этом во время брифинга сообщил президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"На сегодняшний день мы справляемся с оказанием помощи пациентам. Но если вы, уважаемые сограждане, не будете соблюдать элементарные меры безопасности: использовать в людных местах маски и обрабатывать руки растворами антисептиков, количество заболевших будет расти. Мне страшно представить себе ситуацию, в которой мы можем оказаться", – сказал Дубров.
По его словам, критичным ежедневный прирост станет, если будет регистрироваться от 9 до 12 тысяч зараженных.
"Если количество заболеваний будет регистрироваться ежедневно 9-10-12 тысяч, если мы будем иметь положительную динамику по росту заболевших за день, то я боюсь, что мы не справимся не в плане материально-техническом, а в плане кадровом", – отметил анестезиолог.
Дубров рассказал, что на данный момент для борьбы с коронавирусом в Украине задействовано 2 714 врачей-анестезиологов и более 15 тысяч врачей других специальностей. Врач подчеркнул, что кадровый ресурс не безграничный.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро вторника, 20 октября, в Украине официально подтверждены 309 107 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 469 – обнаружены за прошедшие сутки.