''Если не станет русской'': голос ''антимайдана'' размечтался об уничтожении Украины

Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", а после победы Революции Достоинства сбежал в Москву, выступил с наглым заявлением о том, что если Украина не станет "русской", то ее якобы постигнет гибель и разделение между ближайшими соседями, включая Венгрию.

Пропагандист добавил, что такой сценарий, по его мнению, мог реализоваться раньше, однако этому мешал русский вектор движения Украины. Прокремлевскую риторику продажный журналист озвучил в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ.

"На самом деле вы знаете, как я люблю Украину. И для меня, конечно, то, что сейчас происходит с Венгрией, крайне печально и неприятно. Раньше такого мы даже представить не могли, пока в украинской политике было русское начало. Никто даже рта не мог открыть, чтобы сказать что-нибудь по поводу территориальных претензий и уж тем более по поводу раздачи паспортов нашим гражданам. Но это сейчас происходит объективно, потому что в нашей политике нет русского начала. Утверждаю: если Украина в результате этих процессов вновь не станет русской, ее просто не будет. Партнеры разорвут", — в очередной раз впал в маразм Кот.

Как сообщал OBOZREVATEL, голос "антимайдана" похвастался поездкой во временно аннексированный Крым и рассказал о якобы беззаботной жизни местных жителей. Кроме того, он заявил, что люди на на захваченном Россией полуострове якобы разговаривают на "нормальном" украинском, а не галичанско-канадском языке.