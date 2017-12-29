Про поиски ангелов
Проблемы с созданием антикоррупцийного суда в очередной раз высветили одну большую проблему, с которой мы уже сталкивались в разном масштабе, и будем сталкиваться в будущем. Ее суть состоит в том, что большинство народа думает: если назначить, выбрать, отобрать на посты очередной некоторый коллектив непорочных ангелов, то они построят у нас рай.
На самом деле я уверен, что найти значимое, да что там, минимальное количество претендентов на должности в правоохранительных органах в лице людей, которые никогда и нигде не шли на компромисс с законом и совестью, и при этом обладают минимальным опытом и способностями, в Украине невозможно. По крайней мере - сейчас. Может быть - когда-нибудь, через несколько десятков лет спокойного развития.
Можете считать это пессимизмом, можете - реализмом.
При этом я лично не считаю это трагедией. Работоспособность органа определяется не тем, что изначально он состоит из кандидатов в святые, а тем, что созданы условия для того, чтобы орган работал честно. Это - да - и кадровый подбор и сменяемость, и подконтрольность перед народом (другое дело - в какой форме), и давно забытый добрый баланс интересов. Направление должны задавать не личности, а идеи.
А вот пока будем концентрироваться на том, чтобы найти кандидатов, лучше других спрятавших собственные грехи, ладу не будет.
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