"Эпицентр" объявил о "72-часовой пятнице": реакция украинцев. Фото

Сеть гипермаркетов "Эпицентр" объявила, что будет работать на выходных, что вызвало неоднозначную реакцию в сети. Одни поддерживают такое решение, другие считают это недопустимым.

На своей странице в Facebook сеть написала, что "вводит 72-часовую пятницу" (чтобы посмотреть фото и реакцию украинцев, доскролльте страницу до конца).

В посте сказано, что в магазинах есть "топливо, продукты и лекарства". Отметим, что в с полуночи 14 ноября начинает действовать карантин выходного дня, во время которого в субботу и воскресенье разрешено работать только автозапровочным станциям, аптекам и продуктовым магазинам.

Некоторые украинцы возмущены таким решением и считают его циничным, особенно по отношению к другому бизнесу, который должен будет закрываться на выходные.

Другие же пользователи поддерживают "Эпицентр", поскольку в будни нет времени ходить за покупками, а в гипермаркетах сети есть все необходимое.

При этом не обошлось и без шуток, иногда даже жестких.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 11 ноября ввел в Украине карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Напомним, что ранее журналисты обнародовали расследование, в котором речь идет о том, как как крупные ритейлеры пренебрегают жизнью и здоровьем украинцев ради сверхприбылей, кто их "крышует" и почему они убеждены в собственной безнаказанности. Оно касается "Эпицентра".