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Эпидемия COVID-19 в Украине утихнет. Подробный прогноз от НАН

Галина Остаповец
Галина Остаповец
Общество
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Эпидемия COVID-19 в Украине утихнет. Подробный прогноз от НАН

Эпидемия коронавируса в Украине.

К концу текущей недели, 17 июля, эпидемия коронавируса в Украине замедлится, а количество зараженных будет колебаться в пределах 598-910 случаев в день. Среднее количество новых инфицированных составит 750 человек (на прошлой неделе было 876. – Ред.). Смертность останется почти неизменной по сравнению с прошлыми неделями – 17-22 человека в сутки. Больше всего больных, как и в предыдущие недели, будут фиксировать на Львовщине, Закарпатье и в Киеве.

Такой прогноз рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, дал OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

Статистика по Украине за последние 2 недели демонстрирует положительную динамику

Статистика по Украине за последние 2 недели демонстрирует положительную динамику

"Эпидемия коронавируса в Украине начинает стабилизироваться, статистика за последние две недели демонстрирует положительную динамику и дает основания для оптимистичных прогнозов. На прошлой неделе постепенно уменьшилось среднее количество новых инфицированных, а это 754 случая в день, и резко увеличилось количество выздоровевших", – отметил академик.

Количество новых активных инфицированных начало стремительно уменьшаться, зеленая линия

Количество новых активных инфицированных начало стремительно уменьшаться, зеленая линия

По его словам, эти данные несколько лучше, чем прогноз на прошлую неделю. А наиболее пораженные регионы – Львовская, Ривненская и Закарпатская области – показали меньший уровень новых заражений, чем прогнозировалось.

Прогнозные значения новых инфицированных в день для регионов Украины и текущая оценка репродуктивного числа на 10.07.2020 г.

Прогнозные значения новых инфицированных в день для регионов Украины и текущая оценка репродуктивного числа на 10.07.2020 г.

"Дольше всех выздоравливают в Киеве. Независимо от того, был ли инфицированный на самоизоляции или госпитализирован, этот процесс в среднем длится 43 дня", – уточнил он.

С подробным анализом статистических данных и прогнозом течения эпидемии можно ознакомиться на странице НАН Украины.

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