Эпидемию коронавируса невозможно остановить в отдельных регионах Украины. Подробный прогноз НАН на неделю

Эпидемия коронавируса в Украине начинает стабилизироваться, количество новых зараженных до конца недели, 24 июля, будет колебаться в пределах 518-1050 (на прошлой было 598-910. – Ред). В среднем число новых инфицированных составит 763 случая. Смертность уменьшится и выйдет на уровень 13-17 случаев в сутки (біло 17-22 человека. – Ред). Больше всего больных, как и в предыдущие недели, будут фиксировать на Львовщине, Закарпатье и в Киеве.

Такой прогноз рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, дал OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

Ситуация улучшается, но не везде

"Анализ статистических данных показывает, что ситуация по Украине выглядит стабильной, однако статистика за последнюю неделю демонстрирует нейтральную тенденцию. В отдельных регионах эпидемию остановить пока не удалось. Увеличение количества больных вероятно в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской областях и в Киеве", – отметил академик.

Динамика изменения количества новых инфицированных, выздоровевших и активных инфицированных за день

Доля летальных случаев среди новых больных (к данным применено 7-дневное взвешенное среднее)

По его словам, одной из тенденций эпидемии в Украине является то, что количество новых выздоровевших колеблется, а резкий рост выздоровлений прекратился.

Средненедельное число новых инфицированных по состоянию на 17 июля вышло на уровень 745 случаев и 16 смертей (на три меньше, чем на предыдущей неделе).

Возрастная структура больных по результатам болезни

Прогнозные значения новых инфицированных в день для регионов Украины

"Среди выявленных случаев снижается уровень смертности. Возможно, это связано с ростом эффективности выявления больных, эффективностью лечения или сам вирус мутировал", – добавил Загородний.

С подробным анализом статистических данных и прогнозом течения эпидемии можно ознакомиться на странице НАН Украины.