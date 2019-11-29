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30 ноября • обновлено в 00:51
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"Примите правильное решение!" Энергетики обратились к Зеленскому с требованием

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Представители энергетических компаний и профсоюзов обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием наложить вето на профильные законы, в том числе поправку нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса.

Их заявление прозвучало эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 29 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Директора ТЭС и члены профсоюзов собрались под зданием Верховной Рады. На заседание профильного комитета их так и не пустили.

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Энергетики обратились к Зеленскому с требованием

Энергетики обратились к Зеленскому с требованием

Скриншот из видео

"У вас есть право наложить вето на законы, которые, на мой взгляд, антинародные. Они убивают не только отрасль, но и всю экономику. Примите правильное решение. Решение, которое буде на пользу людям и позволит наполнять бюджет нашей страны!" – обратился к президенту один из представителей энергосферы.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что "поправкой Геруса" украинцев посадили на электрический стул.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Свобода слова Савика Шустера Энергосистема Украины
Персоны
Владимир Зеленский Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Энергетика
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Mega Death
Mega Death
Дурачки!))) Он землю летом продавать начнет, а эти лопухи его о чем то еще просят))) Зе лишь выполняет команды и не принимает никаких решений. За него Сорос , Коломойский и другие ребята , которых не видно всё решают. Какими надо быть наивными и глупыми , чтоб поверить в то, что назначив людей без опыта и соответствующего образования, ожидать от них каких-нибудь эффективных решений)))
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