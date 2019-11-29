"Примите правильное решение!" Энергетики обратились к Зеленскому с требованием

Представители энергетических компаний и профсоюзов обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием наложить вето на профильные законы, в том числе поправку нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса.

Их заявление прозвучало эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 29 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Директора ТЭС и члены профсоюзов собрались под зданием Верховной Рады. На заседание профильного комитета их так и не пустили.

Энергетики обратились к Зеленскому с требованием Скриншот из видео

"У вас есть право наложить вето на законы, которые, на мой взгляд, антинародные. Они убивают не только отрасль, но и всю экономику. Примите правильное решение. Решение, которое буде на пользу людям и позволит наполнять бюджет нашей страны!" – обратился к президенту один из представителей энергосферы.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что "поправкой Геруса" украинцев посадили на электрический стул.

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