Ели каши и стирали носки без мыла: украинцы рассказали как ждали эвакуацию из Катара

В воскресенье, 24 мая из Катара прилетел самолет с украинцами на борту. Два месяца наши сограждане ждали возможность вернуться домой, атаковали Министерство иностранных дел петициями, чтобы их отвезли на родину. И наконец-то их просьбы были услышаны.

Как рассказали сами украинцы, некоторым из них повезло – работодатели взяли на себя организацию жилья и питания оставшихся без работы людей. Некоторым владельцы предоставляли только жилье. А части вернувшихся пришлось буквально скитаться по углам.

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Некоторым помогли работодатели

Самолет задержался почти на час. Рейс из Дохи принимали в старом терминале "Б" аэропорта "Борисполь". Сам терминал был наглухо закрыт, поэтому родным и друзьям пришлось пару часов стоять на улице, хорошо, что не было дождя.

Терминал закрыт, поэтому ждать пассажиров родным пришлось на улице

"Мы встречаем сына, Диму. Он работал в Дохе баристой в ресторане. Когда начался карантин, ресторан закрылся. Но хозяин не бросил их, он предоставил им жилье и питание. Ребята даже не хотели оттуда уезжать. Но вот появился самолет впервые за эти два месяца, и он решил прилететь. Потому что там карантин еще продолжается, и он более серьезный, чем у нас. Решил вернуться, а когда все закончится, снова будет искать работу там", – рассказала женщина из Хмельницкого.

Маргарита, которая только сошла с самолета рассказывает, что работала там в гостинице "Интерконтененталь". "Я лишилась работы из-за карантина. Но работодатель нас поддерживал, у нас было жилье и питание. Поэтому в этом плане было все нормально. Мой друг посоветовал мне обратиться в наш МИД, консульство. И хотя я скептически отношусь к таким вещам, как помощь государства, но все-таки попробовала. Оказывается, очень много наших людей писали туда петиции. И вот наконец-то появился самолет, и мы смогли вернуться домой. Самолет был полный", – рассказала Маргарита.

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Вернулась на родину и мама с тремя детьми. Как рассказала их бабушка, отец детей работает в Катаре, "Нам было сложно возвращаться, очень многие украинцы писали письма в МИД. Некоторые считают, что государство нам никак не помогало. Но я думаю, что именно они помогли нам вернуться на родину", – считает мама малышей.

Но не всем так повезло

Однако украинка Юлия, которая также вернулась домой, рассказывает, что далеко не всем украинцам так повезло, что работодатели предоставили им жилье и питание.

"Многим пришлось жить у друзей, родственников, просить помощи у родных, чтобы как-то заплатить за продукты. Я видела, что в нашей группе организовывали помощь таким людям, которым просто не на что жить уже. А в консульстве нам постоянно говорили, что нас недостаточно для того, чтобы организовать самолет. Мы были согласны на все, оплатить рейс, в разумных пределах, конечно. Проходить обсервацию. Два месяца мы ждали этого самолета, это ужасно. Я знаю, что людей из других стран даже эвакуировали свои государства, а о нас забыли", – рассказала девушка.

Долгожданная встреча

Андрей также вернулся в воскресенье домой. "Я работал на стройке. И пока была работа, я не беспокоился. Но из-за карантина работы стало меньше, а потом нас вообще уволили. Нам еще оставили жилье, но кормить себя и содержать мы должны были сами. Ребята уже сбрасывались вместе, чтобы организовать питание, покупку каких-то необходимых вещей. В последнее время мы сильно экономили, питались кашами, хлебом. Деньги кроме еды ни на что не тратили, даже носки стирали без мыла, чтобы выжить. Но деньги быстро таяли, без заработка в Катаре делать нечего, там все очень дорого. Постоянно обращались в консульство, организовали группы в чатах, чтобы как-то вместе бороться, кто-то рассылал видеообращения. И только сейчас нам удалось вернуться, я считаю, что это ненормально", – говорит Андрей.

Закончилось и долгое путешествие украинки Ольги Николаевны. "Я впервые поехала туда к дочери еще в феврале. И вот застряла до мая. Хорошо, что была у дочки, меня поддерживали. Мне помогли продлить визу. Однако я уже думала, что домой не вернусь до середины лета", – говорит пожилая женщина.

Украинцев встречали друзья и родные

Владимир, который встречал свою знакомую, рассказал, что два месяца ей пришлось скитаться по знакомым. "Работа закончилась и ей не на что было жить. Все, что заработала, ушло на питание. Ее приютила родственница, которая тоже там живет, но за питание, необходимые вещи, лекарства ей приходилось платить самой. Фактически возвращается ни с чем. Много раз обращалась в наше консульство, но там морозились. Отвечали только, что о вашей проблеме знаем, но когда будет самолет не нам решать", – возмущается Владимир.

Наконец дома

"У некоторых через месяц просто закончились деньги. Не всем так повезло, что работодатель им что-то платил. Мне, например, указали на дверь через пару недель. Сказали, обращайся в свое консульство, пусть они решают. Мы со знакомой на двоих снимали там комнату, а потом еще и родные мне помогали. Билет оплатили родители, чтобы я только вернулась сюда. Фактически осталась ни с чем", – рассказала Екатерина.

Всем украинцам после прилета измерили температуру, а также предупредили, что две недели они должны находиться дома. Кстати, привезли украинцев из Катара компания Sky up, билет на самолет стоил 300 евро.

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