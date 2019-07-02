ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Елена Кудренко
Елена Кудренко
БлогерВсе статьи автора

Ребята, снижайте цены на коммуналку, оставьте в покое русский язык!

2.5т

НАШЛИ ПРОБЛЕМУ!

Правильно обозначить проблему - уже немалая часть ее решения.

Честно говоря, на мой взгляд, у Украины нет и не было большей проблемы, чем Россия. Т.е. у нас безусловно есть коррупция, есть бедность, есть проблемы в экономике, образовании и т.д. Но скажите, мы ведь существовали и как-то жили задолго до появления России как таковой? Как же мы, бедные, жили без нее? Церкви и школы строили, грамоте учились, медицине?

Если у вас постоянно кто-то путается под ногами и тащит вас за подол назад - вы много сделаете? Вы качественно это сделаете?

Некто Богдан увидел проблему с русским языком на Донбассе, и давай ее раздувать с новой силой. Я, как человек родом из этой части Украины, не помню ни одного случая, когда кто-то что-то там запрещал в плане языка общения. Наверное, чтобы увидеть реальные проблемы того же Донбасса, стоит отложить шаурму или выползти из спортзала. Или в АТО побывать не один, а несколько раз. Или вспомнить Кривой Рог - где в любом дворе можно снимать сцены для фильмов об оккупации Донбасса, и локации не отличишь.

Наша экономика всегда была слабой, потому что была связана с российской.

Новости
Хлопці на Банковій, ви реально загралися!

Наша коррупция достигла приличных масштабов, потому что соседство с Россией, родственные и дружеские связи, единое информационное поле с ней всячески все эти годы показывали - это нормально. Так и должно быть, потому что это и есть тот самый особый путь развития, с которым Украине по пути. Мы слушали Задорнова, восхвалявшего предприимчивость "славян", приплетая к славянам русских - а по сути восхваляя их умение нарушать закон. Порешать, пострелять, показать себя дебилом - это стиль жизни постсовка, и это удивительная способность "нашего" народа выживать в любых условиях. Гордиться надо - о чем многочисленные российские фильмы нам внушали долгие годы.

Мы не выходили на европейские рынки, потому что были связаны с Россией. Мы не интегрировались в Европу в плане энергоэффективности, логистики, не решали вопросы по газу и его цене - потому что были связаны российскими контрактами. Российские олигархи курировали украинских, которые курировали нас. Приехали. О каких реформах могла идти речь, когда в самой России этих реформ нет, а в нашей политике велика сила влияния пророссийского контингента?

Народ не понял источник проблемы. Народ повесил тарелки, подключил российские каналы и стал слушать, что проблема в Киеве. Конечно, но в Киев эта проблема прилетела из-за поребрика, давным давно. И вот на момент начала войны мы пользуемся российскими ресурсами, смотрим российские фильмы, покупаем российские товары, греемся российским газом, читаем российскую Донцову и смотрим российский Дом-2. Как Беларусь, ей-Богу. Но когда началась война, нам всем стали объяснять - у вас же русский язык притесняют! Вот ваша проблема!

Новости
Зеленский "обезглавил" 5 РГА на Киевщине

Богдан и Зеленский, идя во власть, ни черта не поняли. Что у Украины безусловно немало проблем, и такие мягко сказать недалекие ее представители тоже. Но появились они вследствие российских усилий. Пророссийского образования и концентрированного российского информационного поля. Уберите источник - и вы сможете спокойно жить и работать, думая своей головой.

Можно предположить, что новая власть со знанием дела прощупывает почву, играя на пророссийском поле - но оно занято. Зе выбрали в основном наши, которым просто коммуналка нужна низкая, а не русский язык. И если бы "новые" были великими стратегами и каждый шаг был действительно продуман (как сейчас о них кто-то думает) - то методом тыка вот так не работали бы.

Снижайте цены на коммуналку, ребята. Вас для этого в кресло посадили. А русский язык оставьте оппоблоку, это их конек.

Вот вторая проблема Украины - в дураках. Мне иногда кажется, что дороги мы построим быстрее.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Темы
Языковой скандалЗакон о языках
Персоны
Андрей БогданВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
русский языкукраинский язык
Источник
Источник:facebook Елены Кудренко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
5
Смешно
5
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попов Гергій
Попов Гергій
Ціни на компослугі формуються ринком, як будь-які іньші! Усякі спроби ручного кєрування приведуть у глухій кут корупції! Тому не ціни треба знижувати, а піднімати купівельну спроможність населення. А для цього треба розвивати економіку. А для цього требе усунити загрозу зовнішньої агресії і відновити терріторіальну цілістність України. А оскількі ці загрози створю саме Росія то і виходить що Росія – наша проблема №1.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Udmurt Anti
Udmurt Anti
Гергій, але Пороха звинувачували у високих тарифах всі, хто плентався на вибори. Подивимось, які підуть "нові обличчя", як притиснуть олігархів, як підуть реформи. Поки що, побачили завзяту боротьбу із підлітками в Рівному.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel