НАШЛИ ПРОБЛЕМУ!

Правильно обозначить проблему - уже немалая часть ее решения.

Честно говоря, на мой взгляд, у Украины нет и не было большей проблемы, чем Россия. Т.е. у нас безусловно есть коррупция, есть бедность, есть проблемы в экономике, образовании и т.д. Но скажите, мы ведь существовали и как-то жили задолго до появления России как таковой? Как же мы, бедные, жили без нее? Церкви и школы строили, грамоте учились, медицине?

Если у вас постоянно кто-то путается под ногами и тащит вас за подол назад - вы много сделаете? Вы качественно это сделаете?

Некто Богдан увидел проблему с русским языком на Донбассе, и давай ее раздувать с новой силой. Я, как человек родом из этой части Украины, не помню ни одного случая, когда кто-то что-то там запрещал в плане языка общения. Наверное, чтобы увидеть реальные проблемы того же Донбасса, стоит отложить шаурму или выползти из спортзала. Или в АТО побывать не один, а несколько раз. Или вспомнить Кривой Рог - где в любом дворе можно снимать сцены для фильмов об оккупации Донбасса, и локации не отличишь.

Наша экономика всегда была слабой, потому что была связана с российской.

Наша коррупция достигла приличных масштабов, потому что соседство с Россией, родственные и дружеские связи, единое информационное поле с ней всячески все эти годы показывали - это нормально. Так и должно быть, потому что это и есть тот самый особый путь развития, с которым Украине по пути. Мы слушали Задорнова, восхвалявшего предприимчивость "славян", приплетая к славянам русских - а по сути восхваляя их умение нарушать закон. Порешать, пострелять, показать себя дебилом - это стиль жизни постсовка, и это удивительная способность "нашего" народа выживать в любых условиях. Гордиться надо - о чем многочисленные российские фильмы нам внушали долгие годы.

Мы не выходили на европейские рынки, потому что были связаны с Россией. Мы не интегрировались в Европу в плане энергоэффективности, логистики, не решали вопросы по газу и его цене - потому что были связаны российскими контрактами. Российские олигархи курировали украинских, которые курировали нас. Приехали. О каких реформах могла идти речь, когда в самой России этих реформ нет, а в нашей политике велика сила влияния пророссийского контингента?

Народ не понял источник проблемы. Народ повесил тарелки, подключил российские каналы и стал слушать, что проблема в Киеве. Конечно, но в Киев эта проблема прилетела из-за поребрика, давным давно. И вот на момент начала войны мы пользуемся российскими ресурсами, смотрим российские фильмы, покупаем российские товары, греемся российским газом, читаем российскую Донцову и смотрим российский Дом-2. Как Беларусь, ей-Богу. Но когда началась война, нам всем стали объяснять - у вас же русский язык притесняют! Вот ваша проблема!

Богдан и Зеленский, идя во власть, ни черта не поняли. Что у Украины безусловно немало проблем, и такие мягко сказать недалекие ее представители тоже. Но появились они вследствие российских усилий. Пророссийского образования и концентрированного российского информационного поля. Уберите источник - и вы сможете спокойно жить и работать, думая своей головой.

Можно предположить, что новая власть со знанием дела прощупывает почву, играя на пророссийском поле - но оно занято. Зе выбрали в основном наши, которым просто коммуналка нужна низкая, а не русский язык. И если бы "новые" были великими стратегами и каждый шаг был действительно продуман (как сейчас о них кто-то думает) - то методом тыка вот так не работали бы.

Снижайте цены на коммуналку, ребята. Вас для этого в кресло посадили. А русский язык оставьте оппоблоку, это их конек.

Вот вторая проблема Украины - в дураках. Мне иногда кажется, что дороги мы построим быстрее.

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