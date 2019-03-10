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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Поймите, нет в Украине более крутой формы, чем форма ВСУ

8.4т

Я где-то понимаю, в чем для них "прикол". Это молодые люди, нередко еще подростки - и в их возрасте это считается круто. Ты носишь форму, вас много и не страшно, а еще ты не очень-то и рискуешь. Ведь ты не на линии разграничения - здесь нет вражеских снарядов, и в тебя не целится снайпер. Ты не горишь в танке и не пробираешься глубоко в тыл противника с риском для жизни.

Поймите, нет в Украине более крутой формы, чем форма ВСУ

Здесь как бы визуально ты боец, в пикселе - но по сути НЕТ. И хотелось бы увидеть пользу от этой организации, но она нивелируется абсолютно понятным предназначением.

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Дорогие мальчишки! Поймите простую истину:

нет в Украине на сегодняшний день более крутой формы, чем форма ВСУ. Нет в Украине более важной роли, чем боец ВСУ. Нет более понятной и очевидной роли, чем роль защитника страны. Потому что если вы пытаетесь быть крутыми - то хотя бы не прикрывайтесь ролью марионеток. В позиции Авакова нет защиты Украины. Есть защита ЛИЧНЫХ интересов. И пока вы рядитесь в типа "бойцов" определенного фронта, такие же мальчишки идут учиться в институт танковых войск. Или в Академию сухопутных войск. Или авиационный университет. Или проходят военную подготовку и имеют цель стать офицером. Они тоже ходят в форме. И я этих подростков часто вижу в своем городе. Вот только уважение они вызывают настоящее, потому что идут понятным, очевидным, правильным путем.

Увы, я не вижу вашей пользы для Украины. И вы может быть хотели бы уважения или восхищения, да только большинству понятна ваша роль в этом чужом театральном представлении.

ВСУ, киборги, герои Украины, наши моряки - это получается недосягаемая для вас вершина. Жаль.

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
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Комментарии на сайте не модерированы
Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Самая крутая форма - форма ВСУ? А SS?
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Ukr Igore
Ukr Igore
Попович Дмитрий, Сруська гидота досі окропом сцить на Гітлера та СС. Йди геть.
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Ершов Василий
Ершов Василий
Скільки відразу остаточних мачкенків ісаєвих михайлових набігло. Яке вам чмурам діло до того , що в Україні робиться? Без ублюдків розберемося. А знатно Оленка тролях запоребрикових чіпляє, аж скавчать від ненависті. Але то таке, як казав Маркевич, нам своє робить!
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Нет более крутого котловарца, чем воен ВСУ!))
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2 из 4 ответов | показать все
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
Пушненка Семен, после второго тн"котла" вовка путян засекретил потери вяликих ....))) видать дахрена жмуров на раиссю ушло...))) хочешь ролик про псковских ? https://www.youtube.com/watch?v=gtywEdmFf8Y, https://www.youtube.com/watch?v=zNHzDXDmpzU, https://www.youtube.com/watch?v=VYuRwKluZzs, наслаждайса...)))
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
Исаев Денис, https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/20/75571-razgrom, https://www.youtube.com/watch?v=sWGMztzvSZ4 - да наслаждайса ...)))
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