"Еле прошел!" Патриотическая игра об Украине взорвала сеть

В сети набирает популярность онлайн-игра о том, как Украине попасть в ЕС и НАТО, несмотря на подлости недоброжелателей.

Главным героем выступает глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Всего пользователю предстоит пройти 10 уровней. И на каждом из них его ждут "помехи" в виде пророссийских украинских политиков. Чем выше уровень, тем он сложнее, а соответственно и помех больше.

Новости Простая математическая задача разделила сеть

Многие пользователи уже оценили игру по достоинству и назвали ее "ржачной".

Примером, офицер и волонтер Мирослав Гай написал: "Я едва прошел. Ржачная игра, которая заставляет задуматься".

Политический деятель Александр Гром на своей странице в Facebook отметил: "Игра просто бомба! Я прошел".

В комментариях пользователи также оценили игру: "Улет! Мы с калэгами по працы категарычна... Бачите московська шо робе гнида! Грав би та грав", "Игра действительно кайфовая, нервы укрепляет", "Это бимба", "Извращенцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия во вторник, 25 июня, завершила регистрацию кандидатов для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Также ЦИК упростила процедуру голосования на парламентских выборах, отменив необходимость предоставления документа для смены места участия в волеизъявлении. Теперь для этого понадобится только заявление и паспорт.

Однако украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень (вместо двух) на избирательном участке.

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