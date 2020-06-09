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9 июня • обновлено в 12:17
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Эксперт предупредил об угрозе окончательной потери Крыма и Керченского пролива

1.6т
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Украина может легитимизировать Крым как российский и окончательно утратить возможность пересекать Керченский пролив, если согласится на раздел Азовского моря с Россией.

Об этом в интервью “Фактам” заявил Николай Белесков, эксперт Национального института стратегических исследований.

Эксперт предупредил об угрозе окончательной потери Крыма и Керченского пролива

Эксперт предупредил об угрозе окончательной потери Крыма и Керченского пролива

facebook.com/navy.mil.gov.ua

По его словам, РФ поддержит идею поделить акваторию Азовского моря на украинскую приматериковую и остальную российскую.

“Так, в Кремле нам скажут: "Хорошо, хотите делить – давайте делить. Вам – та часть, которая граничит с материком, а остальная – наша". И если Украина согласится на такой вариант, то мы можем легитимизовать Крым как российский. Потому что сами согласимся, что у берегов полуострова мы не имеем права курсировать”, – сказал Белесков.

Эксперт выразил надежду, что на такой вариант Украина не согласится, а пойдет путем усиления своего военно-морского флота.

“Нужно наращивать военное присутствие. Если будет база в Бердянске, которую анонсировали, если там появится определенное количество корабельно-катерного состава и хотя бы один дивизион противокорабельных ракетных комплексов, то мы сможем вести себя в Азовском море более уверенно. Сейчас, по сути, Украине в море воевать нечем. И Россия этим пользуется”, – заключил Белесков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина придумала способ "разбить" блокаду Азовского моря Россией.

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Темы
Обострение в Азовском море Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Азовское море Керченский пролив
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