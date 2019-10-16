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16 октября • обновлено в 16:16
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Переговоры по Донбассу: экс-узник Кремля внезапно "наехал" на Зеленского из-за России

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Бывший политзаключенный Кремля крымчанин Владимир Балух сказал, что недоволен ответом президента Владимира Зеленского на его вопрос о включении бывших политузников в состав группы по переговорам с Россией об обмене удерживаемыми гражданами.

Об этом он сказал в комментарии УНН. По его мнению, Владимир Зеленский даже не задумывался над этим.

"Если бы я сейчас начал говорить, что доволен – это, конечно, было бы неправдой, я понял, что он даже не задумывался над этим вопросом, и там кто-то другой занимается этим направлением – группы разные", – сказал Балух.

Владимир Балух

Владимир Балух

glavcom.ua

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По его словам, он хотел узнать, почему в состав переговорных групп не входят "те, кто на самом деле понимает, как действует Россия".

"Не обо мне речь шла в данном контексте, а вообще, почему политзаключенных не включают в процессы... И не для того, чтобы просто присутствовать в процессе, а ради того, чтобы помочь в плане тактическом – не отступать на этих переговорах", – пояснил крымчанин.

Ранее во время пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным для возвращения украинских политзаключенных.

Как писал OBOZREVATEL, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что переговоры по обмену пленными между Украиной и Российской Федерацией находятся на решающей стадии.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Владимир Балух
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