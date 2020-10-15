Экс-комбриг ВСУ трогательно рассказал, почему Герои плачут на войне

Слезы у мужчин на войне бывают и от отчаяния, и как чисто физиологическая реакция после серьезного боя, и когда теряют побратимов.

Об этом рассказал заместитель командующего Оперативного командования "Захід", бывший комбриг 54-й отдельной механизированной бригады 38-летний полковник ВСУ Владимир Горбатюк в интервью "Фактам".

"Вместе с тем, как бы это парадоксально ни звучало, слезы – это возможность дать эмоциям выйти наружу, а не накапливать в себе. Плач на войне – это совсем другое, нежели в мирной жизни. Это нормально", – поделился он.

По словам Горбатюка, даже сейчас, когда на каких-то торжествах называют фамилии погибших ребят, не только он, но и многие офицеры с трудом сдерживаются.

"У каждого из нас свои воспоминания, свои, если хотите, укоры – где-то кого-то не уберег, где-то мог не приказать и человек жил бы. Это переживания на всю жизнь", – добавил Горбатюк.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил самосожжение в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.