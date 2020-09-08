Экология стала инструментом заработка для псевдоэкспертов, – Цыганок

Перед выборами снова активизировались псевдоактивисты. Болезненные экологические проблемы используются как средство для зарабатывания денег и инструмент получения политических дивидендов. Об этом говорится в статье "Как экоактивисты променяли проблемы на деньги", размещенной на сайте 24 канала.

Авторы статьи отмечают: от значительной части так называемых "экоактивистов" до сих пор нет никакой реакции на масштабные пожары на Луганщине, которые продолжаются с прошлой недели и в результате которых огонь охватил уже более 1200 га территории. Так же они хранили молчание во время наводнений в Карпатах, по поводу незаконной добычи янтаря или пожаров вокруг Чернобыля.

Вместе с тем, с началом избирательной кампании, по наблюдениям авторов статьи, сотни "зеленых" активистов отправились в политику - в качестве кандидатов от разных партий или персонально. А также присоединились к избирательным штабам в качестве наемных экспертов.

По мнению политологов, на этих выборах тема защиты окружающей среды будет эксплуатироваться очень активно, особенно в промышленных регионах, где проблема экологии стоит крайне остро. Этого же мнения придерживаются профессиональные экологи.

"Действительно, время от времени активизируются различные эко-эксперты, которые не имеют никакого опыта работы и не имеют соответствующего образования, однако на все имеют готовые решения. Именно во время выборов такие случаи становятся массовыми, ведь некоторые политики и псевдоэксперты на этой теме зарабатывают как деньги, так и политические дивиденды", – отметила президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Цыганок.

Журналисты напоминают: один из главных принципов всемирной экологической организации Green Peace: мы там, где проблемы, а не там, где деньги. И констатируют: для части украинских экоактивистов этот принцип ничего не стоит.

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