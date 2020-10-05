Пьяное ДТП в Броварах: у полицейского оказалась мать-чиновница и жена-коп. Эксклюзив

Смертельная авария в Броварах под Киевом унесла жизнь 43-летней Надежды Чамары. Ее дочь Марина находится в больнице в тяжелом состоянии. Ей предстоит долгое восстановление.

У полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения, наехал на них, оказались влиятельные близкие: мама – местная чиновница, а жена работает в полиции. В ГБР говорят, что ему готовят подозрение, а после – ходатайство об избрании меры пресечения. Пока он только задержан, тест на алкоголь проходить отказался.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Мать баллотируется в депутаты

Мужчину уже уволили из правоохранительных органов, он служил в Киеве, а до недавнего времени – в Броварах.

Как утверждают в соцсетях, его мама возглавляет одно из подразделений в Броварском городском совете, а также баллотируется в депутаты от команды мэра города. То, что водитель является родственником чиновницы подтверждает и факт ее присутствия на месте аварии. Ее заметили на фотографиях, а также узнали жители.

"Моя знакомая сказала, что его мать была там, стояла среди людей", – подтвердила двоюродная сестра пострадавшей Ирина Чамара.

Кости таза были раздроблены

Марина пока еще находится в броварской больнице. Девушке повезло, что машина откинула ее на газон, вероятно, поэтому она получила только закрытую черепно-мозговую травму.

"Ей сделали два КТ – головы и таза. Что касается головы, то гематом, кровоизлияний там нет. А вот кости таза у нее раздроблены. Всю ночь врачи делали операцию, как-то собрали и закрепили кости. Что будут делать дальше, я пока не знаю", – рассказала OBOZREVATEL Ирина.

Переживал, чтобы его не обокрали

По ее словам, пока на них никто из адвокатов или родственников мужчины не выходил и не давил.

"Этот водитель был странным. После того, что случилось, он стоял в больнице и говорил полицейским, мол, вы смотрите, у меня там в багажнике оружие, чтобы оно не пропало. И чтобы из бардачка ничего не украли. Я услышала и просто была в шоке, его волновало только это!" – говорит родственница пострадавшей.

Сама 22-летняя Марина по образованию юрист. Родные уже передали всю информацию ее коллегам, потому что опасаются, что другая сторона может как-то влиять на ход дела.

Мама – чиновница, жена – полицейская

Мы попытались связаться с мамой водителя. Однако в ее подразделении Броварского горсовета, только услышав по какому поводу мы звоним, заявили, что ее нет и вряд ли будет, поскольку она уходит в отпуск. "Можете даже сюда не звонить", – сказали OBOZREVATEL.

Правда, вскоре перезвонили и сообщили, что чиновница у начальства. "Мы передадим ей ваши контакты, если она посчитает нужным, она с вами свяжется", – пообещали в горсовете.

Судя по декларации полицейского, он живет в Броварах. Никакого автомобиля на нем не числится, есть квартира площадью 97 кв. м, записана на отца. Пару лет назад он женился и у него родилась дочь.

Его супруга работает в полиции участковым офицером в том же Днепровском районе Киева, где служил муж.