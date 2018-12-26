''Едиными устами славить Бога'': в ПЦУ перешли еще несколько приходов МП

К новосозданной Православной церкви Украины продолжают массово присоединяться общины УПЦ Московского патриархата.
Так, в Винницкой области о своем решении объявили еще два прихода, в то время как в Тернопольской области это сделал пока что первый храм.
Так, по данным Винницкой епархии ПЦУ, 24 декабря объявил о своем переходе приход храма Чуда архистратига Михаила в Хонях в поселке городского типа Вороновица.
"Решение было принято после обсуждения на общем собрании религиозной общины. Несколько гостей из соседнего прихода, который остался в Московском патриархате, пытались агрессивно агитировать против Украинской Церкви, и в конце концов, все их попытки не увенчались успехом", – сказано в сообщении.
Уточняется, что за переход к епархии ПЦУ проголосовали 60 прихожан вместе со своим настоятелем протоиереем Владимиром Мельниковичем. Единогласно к такому решению присоединились и в приходе отца Владимира в селе Ивановка Винницкого района.
Приход в Винницкой области
Винницкая епархия ПЦУ
Приход в Винницкой области
Винницкая епархия ПЦУ
В Тернопольской области Православную церковь Украины поддержал приход УПЦ МПв селе Трибуховцы. Высокопреосвященнейший Нестор, архиепископ Тернопольский и Кременецкий, удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Бучацком районе и принял ее в состав Тернопольской епархии ПЦУ.
Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Трибуховцах
Тернопольская епархия ПЦУ
"Соответствующий указ издан 26 декабря 2018. Настоятелем общины назначен протоиерей Степана Татарина. Приветствуем стремление общества объединиться вокруг родной Поместной Православной Церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить Большого Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа", – сообщает Тернопольская епархия ПЦУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в Киеве состоялся объединительный Собор, где было объявлено о создании единой Православной церкви Украины и избран ее предстоятелем митрополит Епифаний.
Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Епифаний поддержал инициативу. А президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
Приходы начали массово присоединяться к ПЦУ с Винницы. Так, сначала о решении рассказали прихожане Свято-Преображенского собора. Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что теперь он служит независимой церкви, и призвал людей следовать за ним.
21 декабря еще три прихода в Винницкой области перешли в новосозданную ПЦУ. На этот шаг пошли в храме святой великомученицы Параскевы села Тютьки, а также приходы сел Ривец и Коло-Михайловки.
В тот же день подобное решение принял первый приход на Закарпатье в селе Минай.
24 декабря к ПЦУ присоединились еще три общины УПЦ МП во Львовской области и пять — в Винницкой.
А 26 декабря стало известно об аналогичном решении Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща, в Хмельницком районе.
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