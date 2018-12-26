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''Едиными устами славить Бога'': в ПЦУ перешли еще несколько приходов МП

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К новосозданной Православной церкви Украины продолжают массово присоединяться общины УПЦ Московского патриархата.

Так, в Винницкой области о своем решении объявили еще два прихода, в то время как в Тернопольской области это сделал пока что первый храм.

Так, по данным Винницкой епархии ПЦУ, 24 декабря объявил о своем переходе приход храма Чуда архистратига Михаила в Хонях в поселке городского типа Вороновица.

"Решение было принято после обсуждения на общем собрании религиозной общины. Несколько гостей из соседнего прихода, который остался в Московском патриархате, пытались агрессивно агитировать против Украинской Церкви, и в конце концов, все их попытки не увенчались успехом", – сказано в сообщении.

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Уточняется, что за переход к епархии ПЦУ проголосовали 60 прихожан вместе со своим настоятелем протоиереем Владимиром Мельниковичем. Единогласно к такому решению присоединились и в приходе отца Владимира в селе Ивановка Винницкого района.

Приход в Винницкой области

Приход в Винницкой области

Винницкая епархия ПЦУ

Приход в Винницкой области

Приход в Винницкой области

Винницкая епархия ПЦУ

В Тернопольской области Православную церковь Украины поддержал приход УПЦ МПв селе Трибуховцы. Высокопреосвященнейший Нестор, архиепископ Тернопольский и Кременецкий, удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Бучацком районе и принял ее в состав Тернопольской епархии ПЦУ.

Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Трибуховцах

Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Трибуховцах

Тернопольская епархия ПЦУ

"Соответствующий указ издан 26 декабря 2018. Настоятелем общины назначен протоиерей Степана Татарина. Приветствуем стремление общества объединиться вокруг родной Поместной Православной Церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить Большого Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа", – сообщает Тернопольская епархия ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в Киеве состоялся объединительный Собор, где было объявлено о создании единой Православной церкви Украины и избран ее предстоятелем митрополит Епифаний.

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Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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Кожедуб Руслан
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