Единая церковь: Филарет объяснил, что будет с Лаврами и храмами Московского патриархата

После объединения украинской церкви храмы Московского патриархата останутся в российской церкви, но будут иметь право присоединятся к УПЦ добровольно.

"Они будут иметь свободный выбор. Никакого насилия не будет", - заверил на пресс-конференции предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Он объяснил, что храмы и помещения принадлежат громаде, и если громада переходит в Украинскую церковь, то она перейдет со своим храмом, а если остается в российской, то и храм остается с ними.

Патриарх Филарет и Евстратий Зоря

"Что касается Лавр. Во-первых, Лавры все на территории Украины, а значит они являются украинской святыней. Но переход в УПЦ из российской церкви может быть только добровольным. Братия Лавр должны добровольно выбрать Украинскую церковь. Я верю, что рано или поздно Лавры перейдут в УПЦ без всякого насилия. Сколько времени надо – не знаю, но то, что будут в Украинской церкви – нет сомнения. Сейчас будем терпеть, терпели больше, потерпим чуть-чуть", - заявил Филарет.

Он также пояснил механизм перехода из одной церкви в другую:

"Если 2/3 парафии проголосуют за то, чтобы остаться в российской церкви, то так и будет. Если же 2/3 проголосуют за украинскую церковь – то храм с парафиянами перейдет в украинскую церковь. Если же не будет 2/3 – все остается как есть, парафия остается в МП".

Как сообщал OBOZREVATEL, также Филарет объяснил, кто может помешать созданию единой УПЦ.