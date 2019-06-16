Катастрофа Іл-76. Співробітники російського ГРУ збили військовий літак суверенної держави над її суверенною територією. Загинуло 49 українських військових.

Покидьки Уткін, Гуральов, Лєбєдєв досі топчуть землю і ще не лягли під неї.

Досі живий і топче цю планету прибацана тварина Гіркін. Пам'ятаєте ще цього утирка, що вважав себе білим офіцером? Це його група розв'язала війну на Донбасі і вбила українського офіцера Геннадія Біліченко. Вони ходять живі-здорові, пишуть мемуари, як перетинали кордон і як починали війну.

Живий російський офіцер Безлер, за чиїм наказом був викрадений український депутат Володимир Рибак. Його жорстоко катували, а потім зарізали. Живі також погодін, москальов, сухомлинов, які у Донецьку по-звірячому вбили гарного 16-річного хлопця з ясними очима – Степана Чубенко. Лише за прапор України.

І т.д.

Замість того, щоб миритися з цією наволоччю, наша країна повинна зробити все, щоб виловити їх і притягти до відповідальності. Нехай ховаються 20 років, через 20 років виловимо. А як не вдасться, нехай їх збиває машина, вони раптово захлинаються власною блювотою і вмирають від серцевої недостатності.

Тільки цей шлях навчить інших потенційних ворогів України, що "покосіть укроп" це не прикольне сафарі, а твій кінець відтягнутий у часі.

А якщо якийсь покидьок у владі збирається випрошувати у цієї сволоти мир і давати їй прощення, то він такий же ворог.

Ось це проста істина, котру потрібно розуміти замість дурні про мір любой ценой.

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