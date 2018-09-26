Причастие с мясом и пивом: в Украине просят "узаконить" Пылающую Церковь

В Украине недавно была создана так называемая Пылающая Церковь Матриархального Патриархата (ПЦ МП), а теперь инициаторы ироничного проекта утверждают, что сталкиваются с трудностями в вопросе регистрации.

И это при том, что согласно действующему законодательству Украины сформировать свою религиозную организацию может любая группа людей.

Об этом в эфире ObozTV рассказал историк и блогер, основатель и "понтифик" ПЦ МП, Всадник Чумы в ГО "Демократична сокира" Юрий Гудименко. По словам активиста, цель их организации - освещать проблему взаимодействия церкви с государством, потому что на самом деле они не разделены, как этого требует Конституция Украины.

"Мы столкнулись с тем, что когда мы принесли в КГГА наши учредительные документы на регистрацию религиозной организации, то наша религия оказалась немного страннее других. И КГГА смутили такие моменты в нашем уставе как развлекательный джихад и... что-то у нас там было о взятии Константинополя", - пояснил Гудименко.

Он уточнил: главная проблема, с которой сейчас столкнулась Пылающая Церковь, заключается в том, что некоторые моменты в украинском законодательстве можно трактовать различными путями.

"Согласно действующему законодательству Украины, у религиозной организации должны быть свои обряды, согласно которым она становится церковью. Зачем мы будем выдумывать новое, если есть проверенное старое", - рассказал историк, делясь подробностями о внутреннем устройстве организации.

Причащаются участники новосозданной церкви жареным мясом и пивом, а инквизиция официально прописана в их уставе, равно как и анафемы. Последние, впрочем, не бесплатные.

"И мы как раз запускаем магазинчик по продаже индульгенций. Но у меня возникла с этим проблема, потому что перечень грехов очень большой, а их надо было правильно расставить и сделать нормальный прайс", - пожаловался он.

По словам Гудименко, на самом деле, основная причина создания Пылающей Церкви - это необходимость уравнять в Украине церковь с общественными организациями, условными "толкиенистами-ролевиками".

"Для меня как для гражданина страны нет между ними никакой разницы. Одни и другие верят в воображаемого друга - одни в ангелов, другие в эльфов. Но почему-то ролевики не имеют 50% скидки на газ и я как плательщик налогов не доплачиваю эту разницу ролевикам, а церкви доплачиваю. Я не понимаю почему", - возмутился историк.

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