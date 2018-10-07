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Двойное гражданство в Украине: юрист указала на проблемы в законодательстве

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В Украине законодательство в вопросах двойного гражданства до сих пор не прописано должным образом. И это несмотря на недавние скандалы с получением иностранных паспортов.

Об этом ObozTV рассказала юрист-криминолог Анна Маляр. По её словам, единственное, что есть в законодательстве - это норма Конституции, где просто констатируется факт того, что в Украине действует принцип одного гражданства.

"То есть прямых запретов на получение паспорта других стран нет. Но если так получилось, что у человека есть два паспорта, то в соответствии с действующими законами, Украина признает за лицом только украинское гражданство", - уточнила Маляр.

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Она считает, что ключевая проблема - как выявлять людей с двойным гражданством. Ведь даже если Украина направляет запрос в другое государство, там не обязаны отвечать. И тем более не обязаны отвечать искренне.

"Соответственно, должно быть международное сотрудничество, определенные договоренности о совместных действиях в вопросе выявления паспортов других стран", - пояснила юрист.

Маляр уверен, что без факта доброй воли со стороны других стран, у Украины фактически не остается инструментария для борьбы с этой проблемой.

"И украинцев мы не можем лишать гражданства: в Конституции прямо написано, что украинского гражданства лишить нельзя", - резюмировала юрист.

Ранее в эфире ObozTV эксперт-международник Ирина Верещук заявила, что на Закарпатье вполне возможен сценарий "Венгерской весны".

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Ганна Маляр
Место
Украина
Объекты
ГражданствопаспортЗаконодательствоУкраина
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