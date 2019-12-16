Двойное гражданство узаконят: Зеленский задумал перекроить Конституцию

В Украине захотели узаконить двойное гражданство. Первый шаг уже сделан – президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную Раду.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк. По его словам, это планируется как своего рода "программа иммиграции", нацелена на наполнение страны людьми.

"Этому документу, вероятно, еще предстоит пройти дискуссию в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом", – пояснил он.

Соколюк считает, что Украине необходимо наполнения людьми для развития нашей страны.

"Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", – отметил он.

В то же время будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор, добавил чиновник.

Зеленский захотел узаконить двойное гражданство

"Двойное гражданство – это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. Поэтому должны предложить определенным категориям мигрантов: "Приезжайте в Украину"... но лозунгов "Приезжайте!" недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы их поощряла это сделать", – подчеркнул руководитель ГМС.

Двойное, оно же множественное, гражданство, – статус человека, который одновременно имеет гражданство двух или более государств. Важно то, что каждое из этих государств может требовать от человека выполнения всех обязанностей. При этом двойное гражданство не распространено в международной практике.

В Украине действует принцип единого гражданства, который утверждается в Конституции и 2 и 19 статьях Закона "О гражданстве Украины". Согласно этому, в Украине действует единое гражданство, а при условии, что украинец получил еще одно, – украинское гражданство теряется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское общество готово к легализации двойного гражданства.

Также Киев рассматривает возможность расширить действие статуса "заграничный украинец" вместо выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев, которые проживают в других странах.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!