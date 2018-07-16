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"Дурдом!" Террористы похвастались захватом сети ломбардов

1.3тЧитать новость на украинском

Пособники террористов так называемой "ДНР" захватили сеть ломбардов "Стандарт", а местные жители жалуются, что навсегда потеряли ценные вещи.

"Очередная победа "молодой республики". "Антифашисты" захватили сеть ломбардов "Стандарт". Имущество клиентов конфисковали. Люди возмущаются, но все это конечно напрасно. Ничего уже не вернут", - сообщает журналист Денис Казанский со ссылкой на пророссийские сообщества в соцсетях.

"При чем тут теперь обычные люди? Государство налог какой-то не получило, а теперь накрыли? Дурдом!" - пишет одна из пострадавших.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Казанский напомнил, что многих "командиров" так называемой армии юго-востока "ЛНР" сейчас либо нет в живых, либо их выгнали из Луганска в Россию.

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Новости ДНР
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очередной бред, расчитанный на кастрблеголовых баранов.
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