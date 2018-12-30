''Думал, гранату бросили'': в Карпатах упал метеорит

В высокогорном селе Замагора Ивано-Франковской области на подворье упал метеорит, что очень испугало местных жителей.

"Это как вспышка, как свет фар, что я подумал - машина едет вокруг дома. Засветило и затем – удар. Где-то так, как ель упала", – рассказал ТСН очевидец Богдан Генсецкий.

По его словам, от звука удара заложило уши, а первая мысль была о том, что кто-то шутит, а может и гранату бросили.

Мужчина выбежал на дорогу и тщетно искал хулиганов, а потом увидел, как горит гараж. "Сразу я не мог понять. Я этот огонь затушил – а это шипит", – рассказал селянин.

В селе упал метеорит скриншот ТСН

Профессор кафедры экологии ИФГТУНГ Олег Адаменко рассказал, что в селе упал самый распространенный тип каменных метеоритов – хондриты весом почти 2,5 кг.

В селе упал метеорит скриншот ТСН

Ежегодно на Землю падает почти два миллиона тонн метеоритов, но люди находят единицы

Среди коллекционеров это ходовой товар, но фиксированной цены за грамм, килограмм или сантиметр нет – все зависит от того, насколько интересен состав космического пришельца, какой у него размер, вид, история

Хондриты продаются минимум по доллару за грамм, то есть стоит он минимум $ 2,5 тысячи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе жители российских городов Сургут и Нефтеюганск заметили в небе летящий объект, похожий на метеорит. Очевидцы успели снять событие на видео и опубликовали его в социальной сети.