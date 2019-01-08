''Духовный лидер народа'': Порошенко присвоил Филарету звание ''Герой Украины''

Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетному патриарху ПЦУ Филарету звание "Герой Украины".

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook. Соответствующий Указ был подписан во вторник, 8 января.

"Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему я принял решение присвоить ему звание "Герой Украины", – сказано в заявлении.

Петр Порошенко и патриарх Филарет Пресс-служба президента Украині Петра Порошенко

По словам президента, не существует меры, способной оценить вклад Филарета в борьбу за собственную поместную церковь.

Орден, как сказано в документе, патриарху присвоен за его "выдающуюся историческую роль в становлении независимого Православной Церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъема авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия".

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Патриарху торжественно вручили Орден Государства. Поздравил Филарета также и новоизбранный предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Как отметили многие украинцы, это историческое событие не произошло бы без участия Филарета. Патриарх получил множество теплых слов от соотечественников.

Лидер группы "От вінта" Юрий Журавель даже придумал новую роль для него – "Святой Николай Украины".

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