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''Духовный лидер народа'': Порошенко присвоил Филарету звание ''Герой Украины''

13.4тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетному патриарху ПЦУ Филарету звание "Герой Украины".

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook. Соответствующий Указ был подписан во вторник, 8 января.

"Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему я принял решение присвоить ему звание "Герой Украины", – сказано в заявлении.

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Петр Порошенко и патриарх Филарет

Петр Порошенко и патриарх Филарет

Пресс-служба президента Украині Петра Порошенко

По словам президента, не существует меры, способной оценить вклад Филарета в борьбу за собственную поместную церковь.

''Духовный лидер народа'': Филарету присвоено звание ''Герой Украины''

Орден, как сказано в документе, патриарху присвоен за его "выдающуюся историческую роль в становлении независимого Православной Церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъема авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия".

''Духовный лидер народа'': Филарету присвоено звание ''Герой Украины''

Скриншот из видео

Патриарху торжественно вручили Орден Государства. Поздравил Филарета также и новоизбранный предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Как отметили многие украинцы, это историческое событие не произошло бы без участия Филарета. Патриарх получил множество теплых слов от соотечественников.

Лидер группы "От вінта" Юрий Журавель даже придумал новую роль для него – "Святой Николай Украины".

''Духовный лидер народа'': Филарету присвоено звание ''Герой Украины''
''Духовный лидер народа'': Филарету присвоено звание ''Герой Украины''

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 декабря состоялся объединительный Собор, на котором была создана единая поместная ПЦУ.

  • Патриарх Филарет заявил, что не будет претендовать на пост главы единой украинской церкви.

  • Украинцы выразили благодарность бывшему предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету за решительный шаг для предоставления автокефалии.

  • Позднее он объяснил, что опасался срыва предоставления Томоса и для него было важно не его положение, а судьба ПЦУ.

  • Филарет заявил, что верит в то, что в будущем ПЦУ удастся стать патриархатом.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Патриарх ФиларетПетр Порошенко
Место
Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Для скота с паРАши герои - это твари по типу Боширова и Петрова. Один из этих убийц - герой паРАши. У него даже значок есть! Хуло поцепил, подпольно )))
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
А какое звание у Филарета ? Генерал СБУ ?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Прощевай Остаточный, ублюдки все примеряют на паРАшный приход! Каков поп у паРАшников - такое и мерило! Да, ублюдки?
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Попам ордена и медали вешает ))) Прям как при дорогом Леониде Ильиче.
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