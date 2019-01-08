ДТП в Харькове: Зайцевой дали жесткий отпор в суде

Суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Алены Зайцевой, которую обвиняют по делу о масштабном ДТП на улице Сумской в Харькове.

Так, на очередном заседании 8 января обсуждалась автотехническая экспертиза, выполненная в Днепропетровском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, передает "МедиаПорт".

Судья Виктор Попрас зачитал заключение экспертизы, которую на предыдущем заседании приобщили к материалам дела по ходатайству защиты второго подозреваемого Геннадия Дронова.

Как сообщал защитник Дронова Сергей Перепелица, эксперты установили данные, которые не были выяснены в ходе досудебного и судебного следствия: среднюю скорость Lexus (106 км/ч), расстояние между Lexus и Volkswagen в момент начала движения последнего, а также тот факт, что водитель Lexus могла остановить авто до перекрестка, если бы ехала с разрешенной скоростью.

При обсуждении вывода Днепропетровского НИИ сторона обвинения просила признать экспертизу "ненадлежащим доказательством". По словам прокурора Игоря Омельченко, в экспертизе указано, что исследовались 9 томов материалов дела, хотя они не направлялись судом. Какие материалы исследовались, не указано, сказал прокурор. Кроме того, по его словам, эксперты не имели соответствующей специализации по отдельным квалификационными требованиями. Еще одна причина - эксперты исследовали только одну смонтированную видеозапись, а не все отрезки.

"Накипело"

"Накипело"

Защитники Елены Зайцевой Юлия Козырь и Евгений Мельниченко поддержали прокуроров и ходатайствовали о признании экспертизы недопустимым доказательством. По мнению Мельниченко, при отсутствии соответствующей квалификации эксперты вообще не имели права проводить исследования.

В итоге судья Виктор Попрас отклонил ходатайство обвинения и защиты Зайцевой и оценит экспертизу в качестве доказательства при вынесении решения. Следующее заседание состоится 15 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года в Харькове столкнулись Lexus, за рулем которого была Зайцева, и Volkswagen, которым управлял второй подозреваемый Геннадий Дронов. После столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов.

На месте погибли пять человек, еще один скончался от травм в больнице. Зайцеву и Дронова заключили под стражу и до сих пор проводят расследование их вины.

При этом семья Зайцевой наняла уже третьего адвоката, услуги которого стоят больших денег, в то время как семьям погибших и пострадавших они предлагали по 50 тысяч гривен, поскольку "больше нет".

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