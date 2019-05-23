Дожди с грозами: появился прогноз по Украине до конца недели 

На территории Украины до конца недели повсеместно прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Как сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, 24-25 мая температура в западных областях ночью составит +7... +12 градусов, днем +17... +22 градуса; на остальной территории ночью +12... +17, днем +22... +27.

26 мая на Левобережье и Прикарпатье, 27 мая в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются ливни.

Температура ночью составит +9... +15 градусов, днем +19... +24 градуса.

В Киеве и области переменная облачность, вероятны кратковременные дожди. Температура в столице днем +23... +25, на Киевщине +21... +26 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в четверг, 23 мая, в большинстве областей Украиныожидаются кратковременные грозовые дожди.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!