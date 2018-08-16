Дожди и грозы либо жара: синоптик уточнила прогноз на ближайшие дни

В некоторых областях Украины в ближайшие дни ожидается сильная жара, а в других регионах - грозовые дожди

Об этом в своем прогнозе на сайте opinionua.com рассказала синоптик Наталья Диденко, отметив, что к концу недели, до Спаса, в течение 17, 18 и 19 августа, распределение температуры воздуха и метеорологических явлений удержится.

Так, в северной части Украины и на западе периодически будут возникать грозовые дожди разного калибра, от нескольких капель до короткой ливни. Столбики термометров будут колебаться в пределах + 24 + 29 градусов.

В южной части, на востоке и в центре будет доминировать сухая жаркая воздушная масса с температурой воздуха +30… +37 градусов.

"В понедельник подобная синоптическая тенденция в Украине удержится. Атмосферный фронт обусловит локальные грозовые дожди и теплую погоду на западе и севере, а зона повышенного атмосферного давления, антициклон, создаст условия для сухой и жаркой погоды на юге, востоке и в центральных областях", - рассказала Диденко.

21,22, 23 августа, по ее данным, термическая украинская картина останется без изменений, от +24… +29 градусов на западе и севере и +30… +36 градусов на юге, востоке и в центральных областях.

"А вот дожди испарятся и снова в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса", - подчеркнула синоптик.

В Киеве в ближайшие дни жара ослабеет. Благодаря деятельности атмосферного фронта в столице пройдут отдельные локальные грозовые дожди, которые снизят температуру воздуха до +28… +29 градусов.

"17, 18 и 19 августа в Киеве удержится теплая, но без сильной жары, погода. Столбики столичных термометров будут колебаться в пределах +27… +29 градусов. Ожидается повышенная влажность воздуха с вероятностью периодических дождей и гроз. В понедельник, 20 августа, в Киеве местами пройдет кратковременный дождь и гроза. 21, 22 и 23 августа в столице будет преобладать сухая погода, будет облачно и солнечно", - рассказала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с четверга и до конца недели в столице ежедневно будут осадки, а температура воздуха понизится на несколько градусов.