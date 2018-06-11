В Европу за 17 евро: что лоукостеры предлагают украинцам в 2018 году

11 июня 2018 года Украина празднует годовщину безвизового режима с Европейским Союзом. В данный момент украинцы имеют возможность посещать 34 европейские страны, не мучаясь с оформлением визы. Все эти страны можно посещать при наличии биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

По данным МИД, сейчас вместе с европейскими странами украинцы могут без виз ездить в 85 стран, а в этом году их количество может достигнуть 100.

Пока Украина работает над расширением списка "безвизовых" стран, OBOZREVATEL решил узнать, как украинцам более бюджетно туда добираться.

Лоукосты-2018: что новенького зашло в Украину

В конце прошлого года министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал, что 2018-й станет годом бюджетных авиалиний в Украине.

На сегодня официально подтвержден заход двух иностранных бюджетных авиакомпаний – это ирландский лоукост-перевозчик Ryanair и грузинский Myway.

Ryanair с конца октября будет осуществлять рейсы из Киева в Братиславу, Гданск, Краков, Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву и Вроцлав. А первый рейс Ryanair в Украине должен состояться 3 сентября из Берлина в Киев.

Из Львова ирландский лоукостер планирует начать летать со 2 ноября в Варшаву и Лондон, с 31 октября в Дюссельдорф и Миммингем, а с 30 октября в Краков. По ценам все довольно бюджетно, так из Львова в Варшаву на 31 октября можно купить за 17 евро, а в Лондон на 2 ноября – 30 евро.

10 июня на украинский рынок вышел новый грузинский лоукостер Myway, который запустил рейсы из Харькова. По информации компании, регулярные рейсы в Тбилиси и Батуми будут открыты 12-13 июня.

Рейсы Харьков-Тбилиси будут выполняться с 12 июня по вторникам и субботам, а Харьков-Батуми - с 13 июня по средам и субботам. На данный момент стоимость перелетов неизвестна, так как сайт авиакомпании обновляется.

Кроме того, авиакомпания планирует открыть рейсы в Киев.

Помимо иностранных лоукост-перевозчиков, самым ожидаемым выходом на рынок бюджетных авиакомпаний стал украинский SkyUp. Так, с апреля 2018 года SkyUp уже осуществляет чартерные перевозки из Киева, Харькова, Львова, Одессы по 16 направлениям.

9 июня украинский лоукостер получил разрешение Госавиаслужбы на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

Помимо внутренних перелетов из Киева, Львова и Харькова в Одессу, комиссия предоставила права на полеты по международным маршрутам на неограниченный период:

- из Киева в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальма-де-Майорку, Батуми, Бургас, Варну, Тенерифе, Тирану;

- из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас;

- со Львова в Барселону и Ларнаку;

- из Запорожья в Барселону;

- из Одессы в Барселону, Римини, Ларнаку.

Временные права на осуществление международных рейсов (на период до 27 октября 2018 года) авиакомпания получила по таким маршрутам:

- Киев - Анталия, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Тирана, Батуми, Монастир;

- Харьков - Анталия, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват;

- Львов - Анталия, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват;

- Одесса - Анталья, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват;

- Запорожье - Анталия, Шарм-эль-Шейх, Тиват;

- Черновцы - Анталия;

- Винница - Анталия;

- Херсон - Анталия.

Вместе с тем в 2018 году полететь из Украины обещает лоукост-авиакомпания Eurowings. Планируется, что полеты начнутся по маршруту Киев-Берлин с дальнейшим открытием полётов в Дюссельдорф.

Еще одна иностранная авиакомпания – британский лоукостер EasyJet, по словам Омеляна, тоже может зайти в Украину в 2018 году. Однако ни одна, ни вторая компания еще не объявляли официально возможность полетов из Украины.

Добрые старые лоукостеры с новыми рейсами

Венгерская лоукост-авиакомпания WizzAir с 21 июня запустит новый рейс из Киева в столицу Португалии – Лиссабон. Цены билета на эту дату приблизительно 5000 гривен в одну сторону.

Также лоукостер планирует открыть новые рейсы из Киева во Франкфурт-на-Майне и Берлин (Германия) с 1 июля и в Вену (Австрия) с 28 октября. Известно, что цены будут стартовать от 989 гривен, а полеты будут выполняться семь дней в неделю.

Авиакомпания Air Malta с 19 июня откроет прямые авиарейсы в Мальту. Билеты на рейс на эту дату будут стоить от $100 без багажа, но с учетом ручной клади.

Ernest Airlines с 23 июня запускает регулярные рейсы из Киева в Болонью. Цены варьируются в зависимости от сезона, так летом цены будут "кусаться" - до 186 евро. А вот со второй половины сентября можно найти билет за 56 евро в одну сторону.

Из Львова итальянский лоукостер полетит в Милан и Рим. Рейсы обещают запустить с 22 июня, стоимость полета в Милан на этот день составит 74 евро, а в Рим – 124 евро.

В 2018 году из Львова бюджетно можно будет улететь в Батуми (Грузия). Украинская авиакомпания YanAir с 8 июня запускает прямые регулярные рейсы в солнечную страну, стоимость перелета стартует от 6 226 грн в обе стороны.

Греческая авиакомпания Ellinair с 27 мая свяжет прямым сообщением Одессу с греческим городом Салониками. Улететь туда можно по цене от 88 евро в одну сторону.

А вот жители Харькова смогут летать в те же Салоники с помощью авиакомпании Ellinair. Перелеты стартуют со 2 июня, а стоимость билетов от 131 евро.

Помимо Греции украинская авиакомпания YanAir с 4 июня начнет выполнять прямые перелеты по маршруту Харьков–Батуми. Стоимость билетов в одну сторону - от 3 252 тыс. гривен.