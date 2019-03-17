"Дорога на Крымский мост разрушится": российский инженер объяснил фатальную ошибку

Проседание дорожного полотна на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи связано с желанием оккупационных властей сэкономить на материалах и своровать бюджетные деньги.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар, который назвал две причины новообразовавшегося ЧП.

"Почему там происходят провалы дороги? Есть две версии, первая – не выполнили ГОСТовские нормативы, не из того материала сделана подложка для дороги. Вторая – это то, что на полуострове развиты карстовые провалы. Это все может быть", – говорит Медовар.

По его словам, точную причину провалов определить трудно, но самое главное это то, что что находится в основании дороги – связные или несвязные грунты.

Трасса "Таврида" Крым. Реалии

"Связные грунты – это глины, не связные – пески. Песок гораздо дороже, чем глина, но она имеет очень сильное всасывающее давление, и она поднимает влагу с 10 метров. И вот если вода поднимается, а потом идет морозный эффект, то соответственно разрушается дорожное полотно и могут образоваться провалы", – пояснил инженер-гидрогеолог.

Он отметил, что это зачастую является причиной разрушения дорог в России, когда основание подошвы делают не из песка, а из глины.

"Вот как делается в Крыму я не знаю, но уверен, что там тоже всюду экономят. Потому что машина песка стоит гораздо дороже, чем машина глины. А если таких машин нужно тысячи? А все хотят заработать денег. Вот здесь в основе лежит не надежность и устойчивость, а деньги", – заявляет Медовар.

Нарушение стандартов ГОСТ и разворовывание выделенных на строительство дороги средств приведет к тому, что провалы будут происходить постоянно, уверен ученый.

"А кто будет платить? Автомобилисты. Они будут ломать подвеску, ломать мосты, бить колеса и на этом кто-то будет зарабатывать большие деньги", – отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у российских оккупантов в захваченном Крыму возникла новая проблема при строительстве железнодорожных подходов к Керченскому мосту.

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