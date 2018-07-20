Что-то в ленте стали мелькать новости о "референдуме на Донбассе". Мол, Путин предложил Трампу, а Трамп сказал, что подумает. И российские либералы с умным видом сразу принялись обсуждать, и березки русские...

На самом деле глубоко наплевать на геополитическую мастурбацию престарелого чекиста с манией величия. Что он сказал, как он сказал и кому он это сказал. Есть вещи в этой жизни, не требующие для своей характеристики оттенков. Есть проблемы только с одним решением. Единственным, необсуждаемым решением. Не для того за освобождение востока Украины сложили головы тысячи украинских защитников, чтобы сейчас судьба украинской территории решалась в рыночном порядке. Не для того 5-й год идет война, чтобы двое поцов по понятиям сейчас раскидывали карты. За этими картами - горе миллионов людей и судьба нации. И уж точно не российскому контингенту высказывать свое авторитетное мнение, как быть с Украиной. Украина - не кусок пирога, вы уже ошиблись и поперхнулись. Теперь заткнитесь, если даже постыдиться не способны.

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Донецк и Луганск - это Украина. Любые референдумы о самоопределении этой территории - незаконны по определению. Оккупированные земли Украины должны быть очищены от российского военного присутствия и возвращены де-факто в состав в суверенного государства Украины. И тут должна стоять жирная точка.

А для дискуссий можете себе оставить вопросы: класть ли в чай сахар, где вообще достать чай и сахар, можно ли выпить литр боярышника и спеть после этого гимн РФ без запинки, сколько российских пенсионеров доживут до пенсии, с какой стороны дерева мох вкуснее и другие насущные вопросы для населения вотчины кремлевского психопата. Простор для споров и мнений. Вперед!