На начало января 2015 года здесь все еще оставались 130 человек…

Многие из них говорили одно: “мне некуда идти. Моя жизнь и так скоро закончится…” Когда смотришь в глаза этих людей – то возможно в них увидишь даже не страх. Нет. Это скорее опустошенность, безразличие к будущему, подавленность. Когда-то добротный поселок рядом с Куйбышевским районом Донецка, с населением в несколько тысяч человек – знаете, его очень “удобно” было расстреливать из российского танка. Заезжаешь на террикон – и всю обойму, по жилым кварталам.

Кто там, внутри? Так по-геройски, с поддержкой минометов и БМП. За еду? За 15 000 рублей? Хотя, если ты офицер, то и за 35 тысяч. Стреляешь по Пескам – ведь “за все заплачено” заботливыми “братьями”, с которыми ты одной крови и одного рода. Так ты считаешь. Или это “братья” и расстреливали? Ведь не каждого шахтера посадишь в танк. Пусть он и нашелся в шахте, но управлять им еще нужно уметь?

“Заботливо” разрушались почему-то дома самых бедных. Один снаряд разрушает дом круглой сироты, второй – матери-одиночки. Но тот, кто стреляет по ним, не задумывается о том, что ТАМ НЕТ БАНДЕРОВЦЕВ. В домах поселка Пески живут мирные люди. И ВСУ там не сидят на кухне с чашкой чая.

Здесь тяжело дышать. Здесь выжженная земля. Детские глаза смотрят настороженно, они привыкли закрывать уши и накрываться подушкой при каждом громком шуме. Полтора года практически непрерывного насаждения “русского мира” – и осталось чуть более десятка человек.

И кому-то было так “удобно” расстреливать их с террикона…

P.S. Странно. Представилась другая картинка. Как будто на месте Песок – жирная элитная Барвиха в Подмосковье. Танком, с поддержкой минометов и БМП…

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